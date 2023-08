Érdekes teherautót villantott a Shell németországi leányvállalata. A 15 tonnás, feketére fényezett teherautót egyelőre nem lehet csak úgy felmarkolni a gyártószalagról. Ez a Mercedes-Benz Atego ugyanis tisztán elektromos hajtáslánccal van ellátva, amely a fülke mögé szerelt hidrogéncelláknak köszönhetően kapja a működéshez szükséges energiát.

A vállalat szerint ez az, egyelőre ritkaságszámba menő teherautó 450 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, károsanyag-kibocsátás nélkül, tisztán elektromos üzemmódban. Feltöltése mindössze 15 percet vesz igénybe, így egy rövidebb szünet alatt teljesen megtankolhatók a 30 kg összkapacitású tartályai. Hajtásáról 163 lóerős, 2800 Nm-es nyomatékú Voith villanymotor gondoskodik.

A Shell eredetileg 2021-ben mutatta be a hidrogéncellás teherautót, amelyet egyébként a német Paul Nutzfahrzeuge látott el környezetbarát hajtáslánccal. Bár akkor még joggal lehetett PR-fogásnak gondolni, most már bizonyos, hogy komplett üzleti modellt tesznek mögé, mivel a járművet ettől a hónaptól fogva bárki kibérelheti és szállíthat vele árut. A Shellnek állítólag hamarosan nem is egy, hanem összesen 25 darab ilyen üzemanyagcellás, bérelhető teherautója lesz.

Az óriáscég választása valószínűleg azért esett a német piacra, mert ott áll rendelkezésre az egyik legnagyobb hidrogéntöltő hálózat. Az ottani felhasználók ugyanis 90 hidrogéntöltő állomás közül választhatnak, amiből 38-at éppen a Shell üzemeltet.