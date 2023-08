Röviden – Nissan Townstar 45 kWh Tekna Mi ez? A Nissan 2021-ben bemutatott könnyű teherbírású kis-haszonjárműve, elektromos hajtással. Mit tud? Halkan suhanva viszi az árut. Igényes és high-tech vezetőtérrel büszkélkedhet. Mibe kerül? Az alapfelszeteltségű Townstar EV-ért nettó 13 490 339 forintot kell kifizetni. A tesztünkben szereplő furgonért kicsivel magasabb, nettó 14 540 339 forintot kérnek el. Kinek jó? Az árából fakadóan valószínűleg azoknak a multicégeknek lesz igazán jó, ahol már egy ideje komoly összegeket költenek a vállalat ökológiai lábnyomának csökkentésére. Futárautóként, ételkiszállításra, de akár szervizkocsiként is használható.

Ha elektromos kisfurgonról volt szó, akkor a Nissan sokáig az e-NV200-assal volt partiban ezen a piacon. Ennek európai forgalmazása azonban megszűnt, helyét lényegében a Renault Kangoo E-Tech modellel közös alapokra épülő Townstar EV vette át. A modell nemzetközi próbájára még márciusban került sor Párizsban. Az első tapasztalatok kedvezőek voltak, de azért szükség volt egy hosszabb hazai tesztre is, hogy kiderüljön, tényleg olyan-e a Townstar, amilyennek a Nissan mondja.

Külső

Bár a kontúrjaiban és a karosszéria vonalaiban a Townstar teljes mértékben hozza a Kangoo E-Tech-kel közös jegyeket, ennek ellenére a hűtőmaszk és a lökhárító olyannyira egyedi, hogy nissanos dizájnelemekkel ruházza fel a kisfurgont. Bár a Nissannál nagy hagyománya van felfelé húzott fényszóróknak, a Townstar lámpái inkább oldalirányban követik le a karosszéria vonalait. A fényszórók szabályosak és tagoltak, némi játékosság fedezhető fel bennük a lámpatestek alján látható fém csík révén. Az optikai feketítés, azaz a zongoralakk színű hűtőmaszk miatt a fényszórók és a hűtőrács lényegében egy egységet alkot. Ezek képviselik a Nissan Townstar esszenciáját, vagyis ettől lesz olyan egyedi az egyébként szinte egy kaptafára készülő kisfurgonok piacán.

A Nissan Townstar EV kétféle méretben készül. Az alapkivitel (L1) 4486 mm hosszú, tengelytávolsága pedig eléri a 2716 mm-ert. Ha valaki szeretné, akkor kicsit nagyobb kiadásban is megrendelheti a modellt, mivel az L2-es 4910 mm-res hosszúságot és 3100 mm-res tengelytávolságot kínál. Mindkét változat 2159 mm széles (tükrökkel együtt) 1864 mm magas (maximális). A színeket illetően a fehér az alapszín, de ha valaki ki akar törni az átlagos furgonok világából, akkor akár szürke, enigma fekete, “Casiopee” fekete, gyöngyház szürke és sötét vörös színben is megrendelheti a Townstart. Ebben az esetben 70-130 ezer forintot pluszban rá kell tenni a vételárra.

Mivel alapvetően háromféle felszereltségben juthatnak hozzá a vállalkozók – Acenta, N-Connecta és Tekna – ezért a józan ész azt diktálná, hogy ezek között legyen némi optikai eltérés. A Townstarnál nem így van, a LED-nappali menetfény mindegyiknél alap, ahogy a 16 colos acél keréktárcsa, valamint a fényezetlen lökhárító is. Aprócska eltérések természetesen vannak, mert a karosszéria külső színével megegyező ajtókilincs csak az N-Connecta és a Tekna esetében van meg, a LED-es irányjelző pedig csak a Teknánál van benne a felszereltségi csomagban.

Belső

Mivel szerkesztőségünkhöz a legmagasabb, Tekna felszereltségi szinttel rendelkező változat érkezett, így a belső tér anyaghasználatára igazán nem lehetett panasz. Az ülések őrborítást kaptak, csak úgy, mint a kormánykerék. Nem csak a felhasznált anyagok, de a rendelkezésre álló rekeszek szempontjából is a csúcsot képviselte az általunk kipróbált modell. Az alapból rendelkezésre álló ajtózsebek mellett extraként bekerült egy mély, könyöktámasszal ellátott tárolórekesz a két ülés közé, továbbá a műszeregység felett is találunk egy ajtóval zárható kis fakkot.

A Kangoo E-Tech-ből már ismerős lehet a kesztyűtartó kialakítása, ami diszkréten, kihúzható fiókként bukkan elő az utasüléssel szemben. Szintén a francia modellel közös az a megoldás, hogy a jobb oldali napellenző lehajtásával, a nagy méretű piperetükör révén egy plusz visszapillantó tükörhöz jut az ember. A tervezők tényleg mindenre gondoltak, amire csak szükség lehet egy ekkora furgonban, hiszen a két ülés fölé, a raktérfalra két darab akasztó is került. A műszerfal alsó részére pedig egy vezeték nélküli töltő került.

A digitális megoldások egyre hangsúlyosabban vannak jelen a kisáruszállítóknál is, nincs ez másképpen a Townstarral sem, amely teljesen digitális műszeregységgel készül. A kormánykerék mögül egy kellemes színvilággal és grafikával rendelkező, könnyen áttekinthető kijelző figyel vissza a sofőrre, amelyen többek között az energiaáramlás, az aktuális sebesség, illetve a rendelkezésre álló hatótáv is leolvasható. A műszerfal közepén pedig egy színes, érintőképernyős kijelző található, amely a magyar nyelvű infotainment rendszert foglalja magába. Ez kiemelkedik a kategóriájából logikus felépítése és könnyű kezelhetősége miatt.

A központi képernyőn megjeleníthető a hajtáslánc aktuális energiaáramlása, az energiafelhasználási adatok, de akár tetszőlegesen személyre szabhatóak a vezetéstámogató rendszerek, vagy éppen a furgon fontosabb konfigurációihoz is hozzáférhet a használó így például automatikus ajtózárást, vagy ajtónyitást (az autóhoz való közeledéskor) állíthat be, továbbá az irányjelző hangja is csendesebbre vehető.

A raktér kifejezetten igényes kivitelezésű, a Townstarnál minden felszereltségi szinten alap a műanyag borítás, valamint a padlón lévő rakományrögzítő szemek megléte. A LED-es raktérvilágítás csak a Tekna esetében van meg. Az általunk tesztelt L1-es változat 1806 mm hosszú raktérrel rendelkezik, az L2-esnél eléri a 2230 mm-t a válaszfal és a hátsó ajtók közötti rész. A gyakorlat azt mutatja, hogy az ilyen kisfurgonoknál is számít a méret, mert azért az általunk tesztelt változatba egy két méter magas szekrény még keresztben sem fér el, arra inkább alkalmasabb lenne az L2-es változat.

A gyári adatok szerint az L1-essel 612 kilogrammnyi, míg az L2-essel 777 kilogrammnyi áru szállítható,az akksi mindkettőnél 320 kilogrammot nyom. Az elektromos Townstar kifejezetten könnyű, az össztömege 2,2 és 2,4 tonna, szóval nagy puttonyra ne számítson senki, de azért a kisebb 3,3 köbméteres, a nagyobb pedig 4,3 köbméteres raktérrel rendelkezik és utóbbiba akár két euro-raklap is befér az ömlesztett áruk szállításához.

Technika

Az elektromos Nissan Townstar 122 lóerős és 245 Nm nyomatékot kínáló, tekercselt rotorral rendelkező villanymotorral készül, amely 45 kWh kapacitású lítiumion akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. Az energiatároló csomag töltése váltóáramon 11 kW, vagy 22 kW teljesítményű fedélzeti töltővel történhet, de akár CCS-gyorstöltővel is elvégezhető ez a művelet.A 22 kW-os töltőért kifejezetten piros pontot érdemel a Nissan akkor, amikor sok gyártó, még a 11 kW-os is csak felárért teszi elérhetővé. A közterületi töltőknél nagy hasznát vehetjük ennek a megoldásnak.

A 22 kW-os töltővel 90 perc alatt tölthetjük fel az akkumulátort 80 százalékosra, de 80 kW-os gyorstöltővel 37 perc is elég lehet. Hivatalos sajtóanyag szerint ezután körülbelül 300 kilométer tehető meg vele egy feltöltéssel WLTP-ciklus szerint. Jó hír, hőszivattyús fűtés szerepel a Townstarban, amely segít a kisebb energiafelhasználásban. Aki szeretné, az természetesen 1.3 benzines motorral is megvásárolhatja a modellt, ebben az esetben a villanymotoroséval nagyjából megegyező, 130 lóerős teljesítményű blokkal kell számolni.

A Townstar EV kifejezetten bőkezűnek mondható a vezetéstámogató rendszerek terén, ami nem csoda, hiszen a legmagasabb felszereltségi szintél az ember már egyenesen elvárja ezeket. Főleg, hogy a személyautókban már régesrég megvannak ezek, de az áruszállítókhoz csak nemrég kezdtek el “átcsorogni” a vezetést komfortosabbá és biztonságosabbá tevő fejlesztések. Ezek között találjuk többek között a táblafelismerőt, a fáradtságérzékelőt, holttérfigyelőt, a színes tolatókamerát, illetve az elülső kamerát, valamint a sávelhagyásra figyelmeztető rendszert. Mindemellett a Nissan intelligens ProPilot parkolássegítő rendszere is rendelkezésre áll, ami lényegében leveszi a gépjárművezetőről a parkolási manőverezések terhét, mindössze a megfelelő pedálhasználatot kell biztosítani és az asszisztens simán beállítja a furgon két autó közé halszálkába.

Menet közben az út egyenetlenségeit elől MacPherson, hátul egyszerűbb torzió rudas felfüggesztés csillapítja és túlzás nélkül állítható, hogy a Townstar személyautós menetkomfortot és lengéscsillapítást nyújt.

Vezetés

Talán közhely, talán nem, de egy áruszállítónál is ugyanúgy kiderül az első percekben, vagy pillanatokban, hogy megvan-e a kémia közte és a sofőr között. Hamar lehull a lepel, jó-e vezetni vagy sem. Minden további dolog, így például, hogy mennyire kényelmes az ülése, mennyire jók a vezetés támogató rendszerek, vagy könnyű-e vele parkolni, már mind-mind a járulékos dolgok közé tartoznak. Nos, ha röviden kellene jellemezni a Townstar EV-t, akkor azt lehet mondani, hogy a vezetési élmény terén a kategória elitjébe lőtte magát.

Kormányzása kifinomult és precíz, a sofőr azonnal érzékeli, hogy merre mozdul a jármű, ha akárcsak kicsit elmozdítja a kormányt. A kormánykerék futgonosan konnnyű, erőkifejtés nélkül, kényelmesen forgatható. A Townstar ezen a téren is személyautós, nsgyobb tempónál is jó az egyenesfutása. Szintén pozitívum, hogy a kormánymű nem veszi át a kerekektől érkező rázkódásokat, teljes mértékben független tőle.

A Townstar egyhetes használata közben a legnehezebb kihívás az volt, hogy betartsam vele a városi, 50 km/órás tempót. A villanymotorban ugyanis annyi nyomaték van, hogy egy komolyabb “gázfröccsel” másodpercek alatt eléri az ember, országútért kiált. Bár autópályán nem jártam vele, egy-két Budapest környéki úton megmutatta, hogy a 80-90 km/órás tempónál jól érzi magát. Sem nagyobb sebességnél, sem pedig rosszabb minőségű utakon nem dübörög a karosszéria és a válaszfal sem ad ki magából vészjósló, nyekergő hangokat.

A vezetéstámogató rendszerek csendben őrködnek a vezető mellett. A holttérfigyelő például nem kezd el sípolni mindenféle gazra, mindössze akkor vettem észre, hogy létezik, amikor forgalmi helyzetből adódóan nagyon közel kellett húzódnom egy parkoló autóhoz. Az asszisztens ebben az esetben azonnal hangjelzéssel és az infotianment rendszer kijelzőjén vizuálisan is figyelmeztetett. Nincs ez másképpen az automata vészfék funkcióval sem, mivel a jármű kijelzőjén egy kis furgon piktogramja folyamatosan megjeleníti, hogy megfelelő követési távolságot tart-e a sofőr az előző járműtől vagy sem. Ha nem, akkor a furgon pirossá válik, ha igen, akkor zölddé. Apró, ámde fontos segítség mindez a sofőrnek.

A Townstarral a parkolás sem veszedelmes, sőt. Az elülső és a hátsó tolatókamera révén gyakorlatilag mindent lát a vezetőülésben helyet foglaló alkalmazott a furgon környezetéből, így a középső visszapillantó tükör hiánya sem jelent gondot.

Egészen takarékosan működött a Townstar EV a maga 18 kWh/100 km-es átlagfogyasztásával. Ez 70 forintos kW árral nagyjából 2 liter gázolaj árának felel meg a felhasznált energia ára. Ha sokat használják gyorsan fogy a belsőégésű motorral szerelt modellel szembeni árkülömbözet.

Költségek

A hivatalos árlista szerint egy alapfelszereltségű Townstar EV-ért nettó 13 490 339 forintot kell kifizetni. A tesztünkben szereplő furgonért kicsivel magasabb, nettó 14 540 339 forintot kérnek el. Mivel ez a legmagasabb felszereltségű változat, ezért ennél már nincs nagyon feljebb, legalább is, ami az L1-es verziót illeti, mert az L2-es 14 850 339 forintba kerül áfa nélkül. Ami nagy kár, hogy nem kapta meg a Renault által kifejlesztett “Opensezame” opciót, vagyis azt, hogy ne legyen B-oszlop a jobb oldalon a könnyebb ki és berakodás érdekében.

A Nissan Townstar EV 45 kWh és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Renault Kangoo E-Tech L1 standard (122 LE – 45 kWh – 300 km hatótáv) 12 050 000 Mercedes-Benz eCitan Pro (122 LE – 45 kWh – 285 km hatótáv) 13 844 000 BYD ETP3 (136 LE – 50,3 kWh – 275 km hatótáv) 13 979 212 Toyota Proace Van Electric L1 ( 136 LE – 50 kWh – 10 950 000

Értékelés

A Nissan Townstar EV ugyan nem az első elektromos kisfurgon a piacon, ennek ellenére nem is nevezhető átlagosnak. A Townstar EV ekomfortos és kényelmes munkaeszköz, amely magában hordozza az elektromos furgonok előnyeit, így például a rezonanciamentes, csendes munkavégzést. Az ára a legnagyobb ellenfele.

Mellette – Ellene Dinamikus, sportos vezetési élmény

Kiválóan működő vezetéstámogató rendszerek

Igényes beltér

Gazdag felszereltség

Alacsony energiafogyasztás Versenytársakhoz képest magas ár

Nincs fényezett lökhárító

