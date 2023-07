Több Ikarus is újjászületett a Közlekedési Múzeumban

A Közlekedési Múzeum járműgyűjteményének Ikarus 200-as sorozatából három újonnan restaurált buszt mutat be a kőbányai Északi Járműjavító Dízelcsarnokában. Egy pedig még felújítás előtt áll, de már most is megtekintheti a nagyérdemű.