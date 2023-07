A Közlekedési Múzeum egyik legfontosabb feladata, hogy az elmúlt évszázad magyar járműgyártásának legjelentősebb típusait gyűjtse, felújítsa és bemutassa. 2016-ig a múzeumnak csupán egyetlen Ikarus 556-os autóbusza volt, azóta azonban a kormány támogatásával megkezdte gyűjteményfejlesztési programját, és több olyan járművet is megvásárolt, amelyek hiányoztak a gyűjteményből.

Az elmúlt években már számos legendás Ikarust mentettek meg és újítottak fel a múzeum szakemberei, többek között egy 66-os Farost, egy 211-est és egy 311-est is. 2022 tavaszán négy Ikarus 200-as restaurálását kezdték meg, ezek közül három már felújítva várja a látogatókat.

A legidősebb felújított 200-as Ikarus az 1986-os gyártású 256.50 V típusjelzésű, amely a Borsod Volánnál szolgált távolsági buszként, most pedig kívül-belül úgy néz ki, mintha frissen gördült volna le a gyártósorról. A 260.02-es sorszámú busz a Szabolcs Volánnál, helyi vonalakon közlekedett, a 260.50-es jármű pedig 1998-ban készült az Alba Volán számára.

A restaurált járművek mellett egy olyan Ikarus 280.49-es csuklós autóbuszt is kiállítottak, amely még várja méltó megújulását; ennek belső tere is megtekinthető. A Dízelcsarnok jelenleg a Bringára váltva című időszaki kiállításnak ad otthont, ennek látogatói a felújított Ikarusok mellett a csarnokban álló vasúti járműveket is megtekinthetik.