A hivatásos gépjárművezetők munkájuk nagy részét üléssel töltik, ami ugyan jól hangzik első hallásra, de valójában számos betegség előidézője lehet. Az ülőmunka káros hatásait mindenképpen ellensúlyozni kell valamilyen fizikai aktivitással az orvosok és a szakértők szerint. Az egyik nagy múltú magyar fuvarozó cég éppen ezért megkeresett egy személyi edzőt, és felkérte őt kifejezetten erre a problémára fókuszáló gyakorlatsorok összeállítására.

Az együttműködés végeredménye egy olyan ingyenesen elérhető videósorozat lett, amelyet bárki megnézhet és letölthet, ha szakmájából fakadóan sokat van úton. “Ismerjük sofőrjeink munkakörülményeit és az ülőmunka káros hatásait. Hiszem, hogy a sport nemcsak az ideális alak és testsúly elérésében az egyik leghatékonyabb eszköz – a tudatos étkezés mellett –, hanem az egészségük megőrzésében is. A gyakorlatsorokat úgy alakította ki az általunk felkért személyi edző, hogy a kollégák körében igen gyakori mozgásszervi panaszok enyhítésére is alkalmas legyen“- jegyezte meg Bujtás-Kiss Emese, a J.S. Logistics Kft. ügyvezető igazgatója.

A videósorozat több különböző fejezetből áll össze egy teljes programmá. Készült egy komplex 15 perces gyakorlatsort bemutató videó, amelyet követve a járművezetők munkavégzésük közben, teljesen random helyen, akár egy parkolóban várakozva is tehetnek egészségükért. Van egy olyan rész, amely a fülke belsejében elvégezhető programot mutat be, így a zordabb időjárás esetében sem kell majd lemondania a mozgásról a járművezetőknek. A rövidebb epizódok az egyes gyakorlatok részleteit mutatják be, a kombinációs videók pedig az edzések változatosságát segítik. A videós edzéssorozat kidolgozója és instruktora Szomorkovics Krisztián 34 éves személyi edző volt, aki ismeri a sofőrök munkáját és életmódját.

“Azok a sofőrök, akiket ismerek, napi 8-10 órát ülnek a járművekben. Ennek belátható következménye az, hogy bizonyos izmok gyengébbek lesznek, aminek hatására más izmok túlkompenzálnak, és előbb-utóbb mozgásszervi probléma alakulhat ki. Ennek megelőzésére, illetve a panaszok csökkentésére állítottam össze a programot úgy, hogy az bárki számára elvégezhető legyen” – jegyezte meg a személyi edző.

A sorozat és ezáltal a rendszeres testmozgás ösztönzése nemcsak munkavállalói és munkáltatói szempontból fontos, hanem közlekedésbiztonsági aspektusa is van. A sport hatására javuló mentális egészség kihat a stressz kezelésére is, hiszen egy jobb állapotban lévő járművezető hatékonyabban kezeli a stresszhelyzeteket, például a napi szinten tapasztalt közlekedési anomáliákat.