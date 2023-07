A Ford Transit és E-Transit modellek átfogó továbbfejlesztésével nagy mértékben javul a járművek konnektivitása, és a felhasználók számára elérhetővé válnak a Ford Power-Up vezeték nélküli frissítések. Új szoftverek teszik egyszerűbbé teszik a felépítmény-átalakításokat, illetve automatizálják a gyakran ismétlődő folyamatokat azoknál a kiszállítóknál, akiknek sofőrjei gyakran legalább 150 küldeményt kézbesítenek naponta. A futómű tökéletesítésével és egy nyolcfokozatú automata sebességváltó bevezetésével tovább nő az autó hasznos teherbírása, miközben javul az irányíthatósága, teljesítménye és üzemanyag-fogyasztása is.

Digitális fejlesztések

Az új fejlesztések közé tartozik a 12 colos központi érintőképernyővel rendelkező, negyedik generációs SYNC kommunikációs és információs rendszer, valamint a 8 colos digitális műszeregység. A járművön megjelenik az 5G internet kapcsolat is, így a márkaszerviz felkeresése nélkül lehet elvégezni a szoftverfrissítéseket.

A hosszú tengelytávolságú E-Transitnál és az automata sebességváltóval rendelkező Transit modelleknél megjelenik a Fuvarsegéd asszisztens, amely fuvaronként 20 másodpercnyi időmegtakarítást tesz lehetővé azzal, hogy automatikusan végrehajtja azokat a folyamatosan ismétlődő feladatokat, amiket a sofőrnek kellene újra meg újra végig kellene csinálnia. Aktiválás után – amennyiben a sofőr Park állásba kapcsolja a váltót – a rendszer leállítja a motort, bekapcsolja a vészvillogót és a riasztót, és lezárja azokat az ajtókat, amelyek nem kellenek ahhoz, hogy a sofőr kiszálljon és kivegye a küldeményt a raktérből. Később a fékpedál megnyomásával a motor újra beindul, a vészvillogó pedig kikapcsol.

Az Upfit Integrációs Rendszer segítségével pedig a gépjárművezető az utólagos átalakítás során beépített rendszereket is az autó normál érintőképernyőjének digitális gombjaival kezelheti. Amellett, hogy a képernyőn látható az utólag beépített eszközök teljesítménye, a digitális kiegészítések a Ford Pro szoftvercsomagokhoz is kapcsolódhatnak, így a flottakezelők távfelügyelettel is ellenőrizhetik azok működését – például a gyógyszert, ételt vagy italt szállító hűtőkocsikban nyomon követő lesz a raktér hőmérséklete, ha fontos, hogy a hűtési lánc ne szakadjon meg.

Technikai fejlesztések

A 2024-es elsőkerék-hajtású modellben vezeti be a Ford az új nyolcfokozatú automata sebességváltót, ami javítja az autó teljesítményét, üzemanyag-fogyasztását és vontató képességét. Az új váltóművel a Transit megengedett össztömege elérheti a 4250 kilogrammot, megengedett szerelvény-össztömege pedig a 6000 kilogrammot, ami 700, illetve 1750 kilogramm növekedést jelent.

Az új kerékagy és fékrendszer – a jármű konfigurációjától függően – akár 27 kilogramm tömegcsökkentést is lehetővé tehet. A szerkezet áttervezésének köszönhetően a fékbetétek könnyebben cserélhetők, ami körülbelül két órával rövidíti le a szervizben töltött időt. A 2024-es modellt már alapáron 16 colos keréktárcsákkal szerelik fel.

Az elsőkerék-hajtású változatoknál elérhető lesz az új, nagy terhelésre kialakított GAWR csomag, amivel 1850 kilogramm helyett 2000 kilogramm lehet az első tengely maximális terhelhetősége, ezzel egyszerűbbé válnak az olyan alacsony padlót igénylő átépítések, amikor a járművet például lószállítóvá alakítják át, vagy rendszeresen targoncával rakodnak bele nehéz rakományt.

A legújabb Transit és E-Transit modelleket már július végén megrendelhetik a vásárlók; de a gyártás jövőre kezdődik, az első példányok kiszállítása pedig 2024 nyarára várható.