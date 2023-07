Úgy általában véve minden kamiongyártó meg szokta jegyezni az elektromos teherautókkal kapcsolatban, hogy csendesebbek a dízelhez képest. Ez így önmagában persze igaz, hiszen a villanymotornak nincs zavaró hangja működés közben, de eddig nem nagyon mérte meg senki, hogy mi a különbség. A bajor MAN azonban gondolt egyet és úgy döntött, hogy részt vesz egy sokszereplős vizsgálatban, amelyet a német Fraunhofer Intézet vezetett.

A vizsgálat célja egyébként éppen az volt, hogy mérési szabványokat állítson fel az e-járművek számára, azaz, ne lehessen csak úgy hasra ütés szerűen dobálózni a decibelekkel. Oké, mondjuk ezt eddig se tette senki, de akkor is. A feladat persze nem volt könnyű, az emberi fül alapvetően minimum a 3 dB-es eltéréseket tudja érzékelni egyes hanghatások között, az egészen apróakat szinte nem is. Magyarán, könnyen elfordulhat, hogy valamire azt mondjuk, ez bizony ugyanolyan hangos, vagy halk, de a műszerek egészen mást állapítanak meg. A teherautókat tehát többféle szituációban kellett tesztelni.

A vizsgálatokhoz a bajor gyártó egy dízelüzemű TGX 18.510-es nyerges vontatót, valamint egy elektromos TGX-et biztosított, amit egyelőre egyszerűen csak eTruck-nak becéznek. “Az eddigi mérések alapján elmondható, hogy 20 km/órás egyenletes sebességnél történő haladásnál az eTruck 6 dB-lel halkabb egy dízelüzemű teherautóhoz képest. Ha figyelembe vesszük, hogy a tesztben szereplő TGX 18.510 már eleve 5 dB-lel csendesebb a szakirodalomban szereplő nyergeseknél, akkor azt mondhatjuk, hogy a különbség 11 dB” – hívta fel a figyelmet Michael Wirtz, a méréseket végző cég, a Peutz Consult GmbH projektmenedzsere.

Hozzátette: gyorsulásnál a hagyományos üzemű kamionhoz képest az elektromos akár 12 dB-lel is halkabb lehet. Ezen a téren az eTruck-nál 50,4 dB-t, az MAN TGX 18.510-nél pedig 62,4 dB-t mértek. A legkisebb különbség egyébként a 30 km/órás sebességnél történő haladásnál mutatkozott meg, de még így is az e-nyerges volt halkabb (52 vs 56 dB). Tolatásnál pedig az eTrucknál 45,7 dB-t, a dízelnél pedig 60,1 dB-t mértek ( a tolatásra figyelmeztető hang nélkül). Mindent összevetve tehát immáron már vizsgálatokkal is sikerült bizonyítani azt, amit már eddig is sejtettünk és érzékeltünk, miszerint az e-kamionok jóval halkabban a dízelüzeműeknél.

Mindezek azonban csak kedvcsináló adatok, a részletes tanulmányt 2024-ben teszik közzé. A készítők így azt remélik, hogy egy lépéssel közelebb kerülhetnek ahhoz, hogy egységes szabványok vonatkozzanak az alternatív üzemű kamionok és járművek zajkibocsátására. Ez pedig végső soron a logisztikai szereplők számára is megkönnyítheti egyes döntések meghozatalát.