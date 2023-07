A napokban egy igencsak nem e világinak tűnő kamion tűnt fel az eBayen. Az ember persze fejben tudja, hogy az ufók valószínűleg nem ilyennel jönnének a földre, de ha tudnának kamiont szállítani, akkor tuti, hogy valami hasonló látványt nyújtana, mint ez az 1982-es gyártású Peterbilt egyedi építésű kamion. Az Aero Semi elnevezést viselő jármű ugyanis úgy néz ki, mintha csak az idegenek felejtették volna itt. Megjelenésében semmi racionalitás nincs, de mentségére szóljon, hogy legalább áramvonalas.

A különleges jármű ismerős lehet a ’80-as évek sci-fi- és fantasyrajongói számára, ezt a kamiont ugyanis a The Highwayman, vagyis az Útonállók című amerikai sorozatban is felhasználták. Maga a széria egyébként 1988-ig futott és sokan akkoriban a Mad Max és a Knight Rider keresztezéseként írták le. Gyorsan meg kell jegyezni, hogy a szériában nem is ez a kamion tekinthető a legfurcsábbnak, akad ugyanis egy másik is, amelyik jól láthatóan egy helikopter és egy Mack nyerges vontató frigyéből született meg. Mindkét kamion feltűnik az alábbi német szinkronos videóban:

Visszakanyarodva történetünk főhőséhez, a Peterbilt egyedi építésű teherautó külsőre eléggé lerobbant állapotban van, de mindössze 5 ezer mérföldnyi, vagyis körülbelül 8 ezer kilométernyi futásteljesítmény van benne. Ez mondjuk nem csoda, hiszen szinte borítékolható, hogy nem használhatták az USA nyugati és keleti partja közötti távolsági áruszállításra, mert a fülke formájából adódóan igencsak fárasztó lett volna egy ilyennel szelni az államokat. Elképzelhető, hogy még egy repülőgép-vontatóban is több hely van, mint ebben a filmes célokra épített nyerges kabinjában…

Jelenlegi tulajdonosa szerint egy újrafényezéssel tökéletesen újjá varázsolható. Technikailag még teljes mértékben a ’80-as évek színvonalát képviseli: 700 lóerős Detroit Diesel dübörög benne és állítólag automata váltós. A modellért most 32,4 millió forintnak megfelelő összeget (95 ezer dollár) kérnek, tehát közel sem vasáron lehet hozzájutni. Tulajdonosa úgy látja, aki lát benne fantáziát, az akár lakókamiont, vagy más egyéb hobbijárművet is építhet belőle. Mivel az Útonállóknak már 2019-ben elkészült a remake-je, ezért nem valószínű, hogy a filmesek érdeklődését felkelti, de egy dolog biztos, kár lenne veszni hagyni.