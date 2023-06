Az elektromos kamionok jövőjét egyelőre nem a távolsági áruszállításban látják, bár vannak olyan gyártók, akik a megawattos töltéssel kombinálva már ilyen jellegű felhasználásra is ajánlják őket. Ennek oka abban keresendő, hogy még a legtöbb gyártónak nincs olyan nyergese, amelyik a dízellel egyenértékű hatótávot kínálna. Egyedül a Tesla deklarálta eddig, hogy a Semi nevű csőrösével akár 800 km is megtehető egy feltöltéssel. A legtöbb piacon elérhető nyerges jelenleg nem tud 400-600 kilométernél többet megtenni egy szuszra.

A kínai Sany most némileg megemelte a tétet, így akár azt is elérheti, hogy másképp nézzenek az elektromos kamionokra a távolsági áruszállítás terén. Legalább is Kínában. A vállalat nemrég ugyanis hitelesített Guiness világrekordot ért el, ráadásul nem is akármilyet, hiszen a modellt valós üzemi körülmények között, félpótkocsival együtt, közel 41 tonnás össztömegben tették próbára.

A háromtengelyes nyerges vontatónak két kínai város, Changsha és Sencsen között szállított árut és 16 órával később, a célba érkezésig hivatalosan 817 kilométert tett meg. Az akkumulátora még ekkor sem volt teljesen lemerítve, mivel még legalább 17 százalékos töltöttséget mutatott a fedélzeti komputer. A Sany elektromos nyergesénél – amit hivatalosan Magic Tower 1165-nek neveznek – nem szórakoztak sokat az akkumulátorok elhelyezésnél, egyszerűen a fülke mögé rakták őket egy hatalmas nagy acélszekrényben. Így akár könnyen hidrogéncellásnak is lehetne nézni a járművet, de valójában csak és kizárólag akkumulátor-technológiás.

A 800 kilométert meghaladó hatótávnak természetesen nagy ára van, mert gigantikus, összesen 1165 kWh kapacitású akkumulátor-csomagra van szükség. Ez azt jelenti, hogy a vontató tömege kétszerese egy dízelüzeműnek, ugyanis legalább 14 tonnát nyom. A Guiness-rekorder kínai nyerges vontató már nem prototípus, vagy kísérleti jármű, hiszen már hivatalosan is forgalmazzák Kínában. Az ára egymillió jüan, vagyis átszámítva 46 millió forint. Ennyiért aligha lenne versenyképes Európában, hiszen ebből két dízel vontatót is lehet venni, de ki tudja, talán a hazájában sokan vesznek majd belőle.