A személyautók esetében már gőzerővel zajlik az elektromos hajtás alkalmazása a helyi emisszió csökkentése érdekében. Ám a közúti közlekedésben más szereplők is érintettek, a teherjárművek. Az áruszállítás karbonlábnyomának csökkentése egy több területen átívelő feladat. Nemcsak a döntéshozók, hanem a fuvarozók és a gyártók együttműködését is igényli. Olyan megoldások kellenek, amelyek a valós életben is megvalósíthatók.

Egy nagyvárosban nem csak a külső kerületekbe, hanem a belvárosba is végeznek kiszállításokat. Az éttermeket és a boltokat el kell látni élelmiszerrel, de más üzletekbe is folyamatosan tölteni kell az árut. A legtöbb cég ezt a városok szélén, vagy azokon kívül található logisztikai parkokból végzi. Nincs ez másképp az úgynevezett utolsó kilométeres kiszállításoknál, amikor csomagokat szállítanak ki az ügyfeleknek a futárszolgálatok.

Zóna, mint megoldás?

Az áruszállítás zöldítésére egyre több város dönt manapság úgy, hogy úgynevezett nulla, vagy alacsony emissziójú zónát jelöl ki a városon belül. Ez azt jelenti, hogy ezekbe a területekre Euro VI, illetve Euro VII-os károsanyag-kibocsátási normáknak megfelelő járművekkel lehet behajtani, sőt adott esetben még ezekkel sem. és kizárólag az elektromos hajtású furgonok, vagy teherautók jelenthetnek kivételt (Zero Emission Zone – ZEZ).

A ZEZ zónák kialakításában Európa élen jár, de nem meglepő módon Kínában is egyre több városban jelölnek ki ilyen területeket. Hogy mekkora területet érint egy városban egy ilyen zóna, az kizárólag a döntéshozók elképzelésein és az esetleges társadalmi egyeztetéseken alapul. Általában minden ilyen döntést megelőz egy pilot fázis, amikor lehetőség van a kialakított rendszer tesztelésére. Egy ZEZ-zónában ugyanis általában rendszámfelismerő kamerákkal, sorompókkal, vagy más eszközökkel figyelnek arra, hogy csak olyan járművek hajthassanak be, amelyek eleget tesznek a kritériumoknak.

Hollandia 2025-től vezeti be

Egy nulla emissziójú zóna kialakítása általában így is éveket vesz igénybe, de a mostani évtized biztosan az az időszak lesz, amikor egyre több ilyen terület jelenik meg Nyugat-Európa nagyvárosaiban. A kérdésben Hollandia élen jár, amely már kialakította a szükséges jogi szabályozást. Ennek értelmében 2025. január elsejétől a városok saját hatáskörben alakíthatnak ki ZEZ-zónákat, ami magával vonja, hogy azokba a területekbe csak és kizárólag zöld hajtáslánccal rendelkező furgonok és teherautók hajthatnak be. Ezek lehetnek üzemanyagcellás vagy akkumulátoros-elektromos járművek is.

A holland szabályozás szerint ugyanakkor egy ZEZ-zónának legalább a városközpontot és néhány környező kerületet kell lefednie. Vagyis az évtized közepétől azoknak a fuvarozóknak, akik a városközpontokba szállítanak ki, komolyan számolniuk kell a zöld hajtáslánccal rendelkező járművekkel.

London élen jár a különféle szabványok alkalmazásában, elég, ha csak a Direct Vision Standardra gondolunk. Az ezzel kapcsolatos szabályozás többlépcsős, a végcél az, hogy csak a lehető legjobb holttércsökkentéssel rendelkező áruszállítók hajthassanak be a belvárosba.

Ugyanakkor Anglia fővárosa célul tűzte ki, hogy 2050-re karbonsemlegessé válik, ezért többféle zónát kíván bevezetni. 2023. augusztus 29-től az ultra alacsony emissziójú zóna (ULEZ) lép életbe London belvárosában, ahová a benzinmotoros járművek esetében Euro 4-esnél rosszabb kibocsátási normával rendelkező személyautókkal nem lehet behajtani.

A dízelek esetében az elvárás még szigorúbb, ott ugyanis legfeljebb Euro 6 lehet. Általánosságban ugyanez igaz a furgonokra és a minibuszokra is, míg a teherautók és a buszok átmenetileg mentesülnek a bírság megfizetése alól.

A technika készen áll

Ha gyártói oldalt nézzük, akkor elmondható, hogy a legtöbb cég már felnőtt a feladathoz. A nagy márkák kínálatában ma már megtalálhatók a 3,5 tonnás elektromos furgonok, amelyek 120-300 kilométeres hatótávot biztosítanak. Ezek megfelelőek a napi szállítási feladatok teljesítésére úgy, hogy közben még marad bennük annyi, hogy vissza lehessen velük térni a telephelyre. Érdekesség, hogy a nagyobb csomagküldő cégek már Budapesten is alkalmaznak ilyeneket. Ezek gyakran a megszólalásig emlékeztetnek a dízel verzióra, mindössze annyi különbség figyelhető meg, hogy zöld rendszámmal rendelkeznek.

A disztribúciós feladatokra tervezett közepes teherbírású teherautóknál is jelen van már az elektromos hajtáslánc. A francia, svéd és német haszonjárműgyártók olyan alternatívát kínálnak már ezen a téren, ami évekkel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. Nem csak a kukásautók, vagy a merev felépítményes, hanem már az élelmiszer kiszállításra használt, hűtődobozos teherautók is lehetnek zöldek. Az ezeknél elérhető hatótáv ugyancsak 150-300 kilométer körül alakul, függően attól, mekkora akkumulátor-csomaggal vértezték fel a gépet.

Nagy kérdés, hogy a hibrid üzemű áruszállítók, amelyekkel akár 50 kilométert is meg lehet tenni tisztán elektromos üzemmódban, hogyan fognak tudni boldogulni a jövő alacsony, vagy zéró emissziójú zónáiban. Ezek ugyanis lehetővé teszik a választás szabadságát, vagyis a dízel üzemmódot a hosszabb utakhoz, illetve a csendes, elektromos hajtást, a belvárosban történő közlekedéshez. Annyi azonban bizonyos, hogy a jövő áruszállításának számolnia kell az alternatív hajtásokkal, hiszen egyre több város fáradozik azon, hogy csendes, emissziómentes városközpontokat hozzon létre, éppen ezért az áruszállítókkal szembeni követelmények is szigorodni fognak.