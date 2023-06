Október 10-én fogja bemutatni a Mercedes-Benz a legújabb nyerges vontatóját, amely minden bizonnyal az Actros első, távolsági áruszállításra szánt változata lesz. Az új eActros 600 néven forgalomba kerülő járműtől azt várja a stuttgarti márka, hogy nagy mértékben hozzá fog járulni a közúti áruszállítás villanyosításához.

Mint ismeretes, eredetileg 2022 őszén, a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon leplezték le a prototípust, azt követően pedig több tesztpéldány is készült belőle, amelyeket többek között Finnországban, a zimankós téli időjárásban is kipróbáltak. “Az eActros 600 képes lesz leváltani a dízel járművek többségét a távolsági áruszállításban, mivel új mércét állít fel a költséghatékonyság terén az ügyfeleink számára. Mindemellett hatalmas lehetőséget teremt a CO2-kibocsátás csökkentésére is. Meggyőződésem, hogy ez a nyerges vontató új szintet teremt

a közúti áruszállításban” – jegyezte meg Karin Rådström, a Mercedes-Benz Trucks ügyvezető igazgatója.

Az új eActros 600 az előzetesen kommunikált gyári adatok szerint három akkumulátorcsomaggal fog készülni, amelynek összkapacitása eléri a 600 kWh. Hajtásáról két darab villanymotor gondoskodik, amelyek folyamatos teljesítménye 400 kW, vagyis körülbelül 536 lóerő. Hirtelen jelentkező, nagyobb igénybevételnél pedig akár 600 kW-os, tehát 804 lóerős csúcsteljesítményre is képesek. A villanymotorok lítium-vas-foszfát (LFP) típusú akkumulátorokból nyerik a működéshez szükséges energiát, amelyek nagy energiasűrűséggel és hosszabb szervizintervallumokkal rendelkeznek. Megawattos töltéssel számolva mindössze fél óra alatt feltölthetők az energiatároló egységek 20 százalékos töltöttségről 80 százalékosra. Egy feltöltéssel legalább 500 kilométert tud megtenni az eActros 600.

A tervek szerint az eActros 600 nemcsak nyerges vontatós kivitelben, hanem merev alvázas, teherautós változatban is elérhető lesz. Az újdonság várhatóan ugyanazt a minőséget fogja képviselni a márka szerint, mint a dízelüzemű variánsok, ami azt jelenti, hogy 10 év alatt legalább 1,2 millió kilométeres futásteljesítményre lesznek képesek.

Jelenleg félszáz előszériás példány van gyártásban és fokozatosan zajlik a Mercedes-Benz Wörth-ben, Mannheimben, Kasselben és Gaggenau-ban található gyárainak felkészítése a sorozatgyártásra, amely várhatóan 2024-ben fog elstartolni. Az újdonság összeszerelése alapvetően a Wörth-i gyárban fog zajlani, pontosan ott, ahol jelenleg a dízel változatok készülnek. A többi üzem pedig a fontosabb komponensek – nagyfeszültségű rendszerek, e-tengelyek – legyártásában fog segédkezni. Az eActros 600 tehát teljes egészében német termék lesz.