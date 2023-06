A Felixstowe-i kikötő és a Shanghai Westwell Technology Co. Ltd együttműködési megállapodást írt alá mintegy 100 darab önvezető Q-Trucks konténermozgató nyerges vontató forgalomba állításáról.



A Londontól Észak-Keletre található kikötő a Hutchison Ports tulajdonában van, amely még 2020-ban mutatta be a Westwell Q-Trucks elnevezésű autonóm járműveket a thaiföldi Laem Chabang kikötőjében. Azóta az önvezető, akkumulátor-technológiás nyerges vontatók több mint 334 ezer TEU konténert (20 lábas) mozgattak meg, vagyis kifejezetten nagy tapasztalatra tettek szert velük. A mesterséges intelligenciát használó járművekből korábban 15 darabot helyeztek üzembe Thaiföldön, amelyek nem a forgalomtól elzárt területen közlekedtek. A kedvező felhasználói tapasztalatok most lehetővé teszik, hogy Ázsia után Nagy-Britanniában is kipróbálják a Q-Trucks járműveket.

A Q-Truck teljes egészében önvezető jármű, amely úgy néz ki, mint egy nappali fülkés nyerges vontató. A modell tavaly esett át utoljára típusfrissítésen, ami már sorban a negyedik volt. Az akkumulátor-technológiás nyerges egy feltöltéssel 150 kilométert tud megtenni és mintegy 75 tonnás vontatási kapacitással rendelkezik. A Q-Truck immáron európai típusbizonyítvánnyal is rendelkezik, de az angliai kikötő lehet az első, amely vásárol belőle Európában.

Az első adag Q-Truck várhatóan 2023 szeptemberében fog megérkezni a szigetországba. A járművektől azt remélik, hogy gazdaságosabb és fenntarthatóbb lesz a konténerek és az áruk mozgatása a kikötőben. Az önvezető járművek egyik legfontosabb ismérve, hogy akár napi 24 órában is működtethetők, vagyis nem szükséges kényszerű pihenőt tartaniuk.