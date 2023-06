Nem csitulnak a kedélyek az Euro VII-es szabvány körül. Mint ismeretes nyolc ország – köztünk hazánk is – nemtetszését fejezte ki az Európai Bizottságnak a szigorúbb regulációval szemben május végén. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) pedig közzé tett egy olyan kutatást, amelyben pontosan kiszámolták, hogy mennyivel kerülhetnek többe a szabvány miatt a buszok és a teherautók.

A Frontier Economics által elvégzett kutatás szerint a belső égésű motorral szerelt személyautók és furgonok átlagosan kétezer euróval, vagyis jelenlegi árfolyamon számolva több mint hétszázezerrel kerülhetnek többe, míg a dízelmotoros buszok és teherautóknál 12 ezer euróval, tehát több mint négymillió forinttal nőhet a vételár. Az ACEA szerint ez 4-10 szer több, mint amit az Európai Bizottság eredetileg kalkulált az Euro VII-es szabvány kapcsán. Ezek a számítások kizárólag a gyártók fejlesztési költségeit tükrözik vissza.

Az ACEA főigazgatója, Sigrid de Vries úgy látja, hogy jóval kedvezőbb környezetvédelmi és egészségügyi előnyöket lehetne elérni a villanyosíás felgyorsításával, valamint az Euro 6/VI-os szabványt kielégítő járművel üzembe helyezésével, mint egy szigorúbb, ámde költségesebb Euro VII-es károsanyag-kibocsátási norma bevezetésével.

Ebben látják a kiutat

Vannak azonban gyártók, akik nem várják meg, mi lesz a sorsa a szabványnak, egyerűen már most nemet mondanak rá. “2030-ban már nem fogunk belső égésű motorral szerelt városi autóbuszokat forgalmazni Európában. A készülő Euro VII-es szabvány meglehetősen bonyolult helyzet elé állítja a gyártókat. Mivel nincs lehetőségük a teljes palettára alkalmazható dízelmotorokat kifejleszteni, ezért talán meg sem térülnének a kifejlesztésével kapcsolatos költségek. A városi buszok piacán tapasztalható trendeket látva azt látjuk, hogy már a gázmotoroknak sincs feltétlen jövőjük. Az üzemanyagcellás városi autóbuszok ugyanakkor akár 10 százalékos piaci részesedésre is szert tehetnek a jövőben” – árulta el Heinz Kiess, az MAN Truck&Bus termékmarketingért felelős vezetője a jelenleg is zajló UITP Kongresszuson, Barcelonában.

Nem az MAN Truck&Bus az első gyártó, amely nemet mond az Euro VII-es szabványra. Korábban a Daimler Buses már nyíltan deklarálta, hogy nem fog olyan dízelmotorokat fejleszteni, amelyek teljesítik a szigorúbb károsanyag-kibocsátási normákat. Helyette inkább megveszi mástól a technológiát, ha szükség van rá. Éppen ezért 2021-ben megállapodást kötött az amerikai Cummins-szal.

Beindult a szekér

Az MAN Truck&Bus jelen pillanatban leginkább az e-buszok fejlesztésében látja a jövőt. A cég eddig már több mint 450 darab Lion’s City E autóbuszt szállított le és 2025-ben piacra kerülő új akkumulátor generáció 25 százalékkal nagyobb hatótávolságot tesz majd lehetővé a bajor gyártó e-buszainál. A cég a városi buszok mellett a jövőben nagy hangsúlyt kíván fektetni a helyközi/városközi elektromos buszok fejlesztésére is.

“Az akkumulátor-technológia jelenleg több fejlesztési lehetőséget tartogat az energiasűrűség, valamint a töltés terén, mint a hidrogén. Éppen ezért mi jelenleg nem fókuszálunk a hidrogéncellás autóbuszokra” – árulta el Kiess. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az MAN nagyon előrelátó módon tavaly egy e-buszalvázat is bemutatott, amelyet kifejezetten az ázsiai piacokra terveztek. A globális expanzió érdekében pedig egy dél-amerikai igényeket kielégítő, magaspadlós e-buszalvázat is piacra dobtak.

A készülő Euro VII-es normáról itt és itt írunk részletesebben.