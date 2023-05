Utoljára két évvel ezelőtt esett át faceliften a Renault Trucks T-szériája. Akkor még a műszerfalhoz nem, vagy szinte alig nyúltak hozzá, így az lényegében változatlan felszereltséggel és struktúrával készül 2013 óta. A lengyel 40ton.net azonban nemrég kiszúrta, hogy a Renault Trucks egy régi hiányosságot pótolt: frissítette a műszerfalat, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mindez a széria valamennyi tagjára, vagy csak az E-Tech elektromos változatra vonatkozik.

Magát a dolgot ugyanis a francia gyártó szellőztette meg egy Facebook-videóban, amelyen alapvetően egy tisztán elektromos nyerges vontató látható. Hivatalosan a Renault Trucks tavaly év végén jelentette be, hogy faceliftet hajt végre a T-, a C-szériába tartozó elektromos modelljein, ennek ellenére ezek belsejéről sokáig egyetlen egy kép sem volt látható.

A jelek szerint ugyan a műszerfal struktúrája nem változik, de egészen komoly lépést tesz előre a digitális megoldások terén, mivel a kormánykerék mögött lévő műszeregység teljesen digitálissá válik. Változik a kormánykerék is, amelynek helyét egy, a Master E-Techben alkalmazott változatra hasonlító okoskormány veszi át. A kormánykeréken már a cég új logója látható, a két alsó küllő pedig az elektromos hajtásláncra utaló kék csíkokat kapott. A középkonzolban alkalmazott és eredetileg integrált digitális kijelző helyére pedig egy jóval nagyobb méretű, tükröződésmentes képernyő került. Nem szabad elmenni persze a légzsák mellett sem, a T E-Techben már ez is megtalálható a kormánykerékben.

A kapcsológomb csoportok elhelyezése szempontjából nincs változás, azok továbbra is tetszőlegesen áthelyezhetők, ha a megrendelő úgy kívánja. Maradt a műszerfal jobb oldalán található konzol is, amelyet a sportosabb változatoknál a Renault Trucks gyakran karbonmintás változatokban szerel be. A T E-Techben fehér és kék vékony csíkok váltják egymást utalva ezáltal az akkumulátor-technológiás hajtásláncra.

Míg az indukciós telefontöltés már egyre inkább terjedőben van a személyautóknál, addig egyelőre csak néhány teherautó gyártó gondolt erre a megoldásra. A Renault Trucks sem szeretne erről lemaradni, ezért a T E-Techben már egy külön polcocska is rendelkezésre áll az okostelefon vezeték nélküli töltésére.