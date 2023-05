A Scania sikeresen telepítette és tesztelte az ABB E-mobility által fejlesztett Megawatt Töltőrendszer (MCS) prototípusát, amely fontos mérföldkő lehet a hatékony töltési megoldások terén, a nehéz tehergépjárművek esetében.

A tesztnek azért van kiemelt jelentősége, mert így jelentős mértékben felgyorsulhat a nagy teljesítményű gyorstöltők fejlesztése, az 1500 amperes változattól egészen a 3000 amperes változatig, kihasználva ezáltal az MCS-rendszerben rejlő lehetőségeket. Ez a töltési szabvány, amelybe a Scania és az ABB E-mobility egyaránt befektetett és amelynek megvalósításában a CharIN non profit szervezet is részt vett. Az MCS szabvány várhatóan 2024-ben lép életbe.

Az MCS-technológia kritikus fontosságú a Scania távolsági áruszállításra szánt elektromos teherautóinak szempontjából, mivel mind a vezetési időt, mind a pihenőidőt törvényben szabályozzák. Egy ilyen jármű maximum 4,5 órán keresztül vezethető egy huzamban, ezt követően 45 perces pihenő időt kell tartania a gépjárművezetőnek. És ezalatt a pihenő alatt kell úgy feltölteni a teherautó akkumulátorait, hogy az alkalmas legyen további 4,5 órányi folyamatos haladásra.

Úgy látjuk, hogy az elektromos közlekedés komoly lendületet kaphat és az a célunk, hogy az évente eladott járművek legalább fele elektromos legyen 2030-ra. Ennek elérése érdekében az MCS nagyon fontos lépést jelent a kialakítandó töltőinfrastruktúra megvalósításához” – jegyezte meg Fredrik Allard, a Scania E-mobilitásért felelős részlegének vezetője.

Bár az ABB 2024 végén, vagy 2025 elején mutatja be az MCS-töltőrendszer következő változatát, a Scania már ettől az évtől kezdve képes lesz úgynevezett előszabványos MCS-csatlakozóval felszerelni az elektromos teherautóit, amennyiben a megrendelők ezt külön jelzik. A svéd gyártó ezzel fontos előrelépést valósít meg az e-mobilitás terén, ráadásul legutóbb olyan akkumulátort mutattak be, amivel akár 1,5 millió kilométer is megtehető.