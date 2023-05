Az alapvetően teherautó felépítményekkel foglalkozó Xpedition Pro a nehéz időkre gondolva építette meg legújabb furgonját. A lengyel cég egy olyan, alapvetően katonai felhasználásra szánt járgányt rakott össze, amivel akár ki lehetne menekülni a világból egy zombiapokalipszis idején. Kamuflázs fényezését az F-117 Nighthawk lopakodó ihlette, amely 1981-ben szállt fel először.

Az újdonság alapját egy 4×4-es hajtásképletű Iveco Daily adja, amelynek hajtásáról 3 literes dízelmotor gondoskodik. Apokaliptikus megjelenést tovább fokozzák a felépítmény lézerrel vágott, hegyes élei, az off-road gumik, valamint a megnövelt hasmagasság. A lakóteret üvegszálas, 54 mm vastagságú XPS szendvicspanelekből gyártották, amelyek olyan szigetelést kaptak, hogy az igazán zord észak-európai teleket is át lehessen vészelni a járműben. A lakóautót ugyanakkor kiegészítő dízel fűtéssel is ellátták, így biztosan nem kell benne fagyoskodni.

Az XPro One elnevezésű járgány összesen három főnek biztosít helyet. A lakótérben mosogatóval, kétégős főzőlappal, valamint egy 135 literes hűtővel felszerelt minikonyha is rendelkezésre áll. A fedélzeten utazók a fülke felett található egyszemélyes ágyon, vagy a felépítmény hátsó traktusában lévő kétszemélyes ágyon hajthatják álomra a fejüket. Utóbbi nappal egy asztallal ellátott társalgóvá alakítható, szóval amolyan “kettő az egyben” megoldás. Természetesen a tervezők a tisztálkodási lehetőségekről sem feledkeztek meg, mivel különálló zuhanyzót és vécét is beépítettek.

Egy ilyen járműnél kiemelten fontos, hogy megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésre tárolóhelyiségek. Éppen ezért a vécé a társalkodó közé egy gardrób helyiséget varázsoltak a lengyel mérnökök. Túl sok pluszt ezen a téren nem tudtak prezentálni, mivel egy 200 literes tiszta vizes, illetve egy szintén 200 literes szennyvizes tartálynak is helyet kellett szorítani a felépítményben. A tetőt pedig nem lehet igazán rakomány szállításra használni, mivel oda napelemeket helyeztek el. Az ezek által megtermelt elektromosságot két darab 160Ah akkumulátorban tárolja el a jármű.

A gyártó szerint ebben a lakóteherautóban akár 10 napot is át lehet vészelni anélkül, hogy hozzányúlna a tulajdonosa. Ergo ennyi ideig nincs szükség a szennyvizes tartály ürítésére, illetve bármilyen áramforrásra a fennmaradás érdekében. Ez azért elég jól hangzik ha azt vesszük, hogy a filmekben a zombik csak éjszaka merészkednek elő rejtekhelyükről. Mindezek után nem lenne meglepő, ha ez a Daily feltűnne a jövőben valamelyik “világvége” filmben.