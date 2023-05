Az amerikai csőrösök meglehetősen ritka látványnak számítanak Európában, hiszen értelemszerűen ezeket nem az öreg kontinens, hanem Észak-Amerika útjaira gyártják. A francia P.K.M. Logistique-nál viszont nemrég feltűnt egy International LoneStar, amely normál fuvarokat teljesít, még a rendszáma is francia – szúrta ki a lengyel 40ton.net.

Érdekesség, hogy maga a modell az Egyesült Államokban sem számít valami gyakori jelenségnek. A ’40-es évek nyergeseit idéző nagyvasat a Navistar International gyártja Ohióban, illetve Mexikóban. Az értékét jól mutatja, hogy egy több mint 800 ezer kilométert megtett, 2016-os gyártású változatot 17 millió forintért árulnak Kanadában, de egy egymillió feletti futásteljesítménnyel rendelkező változatért is több mint 16 millió forintot kell fizetni.

A LoneStart általában olyan sofőrök választják, akik kisebb 2-5 fős vállalkozásokat üzemeltetnek. Megjelenése miatt egyértelműen presztízse van és egyfajta zászlóshajónak tekinthető, ha egy cégnél akad ilyen különlegesség. Természetesen ahogy minden északai-amerikai hálókabinos csőrösben, úgy a LoneStarban is páratlan kényelem várja a sofőrt. A csőröst ruhásszekrénnyel, kihajtható kis asztallal, dupla karfás ülésekkel, valamint mikorhullámú sütővel is ellátják.

Egy amerikai csőrösnél természetesen nem csak a kényelem és a kinézet számít, hanem az is, hogy milyen erőforrás dolgozik benne. A LoneStart a Cummins X15-ös erőforrása hajtja, amely 400-605 lóerős változatokban érhető el a gyártó honlapján található információk szerint. A legerősebb kiadás akár 2775 Nm-es forgatónyomatékot is le tud adni, tehát bőségesen van benne erő. Az alábbi, a francia rendszámos LoneStarról készített videóban a motor hangját is lehet hallani. Ezzel és a látvánnyal együtt a LoneStar jelenléte Európában több mint különleges nemcsak azok számára, akik szeretik a csőrösöket, hanem azoknak is, akik nem rajonganak különösebben értük.