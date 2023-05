Iwona Blecharczykot több mint 600 ezren követik a Youtubeon. A lengyel hölgy kamionsofőrként keresi a kenyerét és egy ideje már saját Volvójával rója Európa útjait. A népszerű vlogger most egy kényes témát vett elő, történetesen azt, hogy milyen mostoha körülmények között kénytelenek pihenőidejüket tölteni a hivatásos kamionsofőrök. A videóban a Transport Logistyka Polska (TLP) érdekvédő szervezet is részt vett.

A több mint 12 éve kamionozással foglalkozó Iwona Blecharczyk alapvetően az európai és az észak-amerikai (USA) pályatársak helyzetét hasonlította össze. “Európában alapvetően a benzinkutak mellett vannak kialakítva pihenőhelyek a kamionok számára. Ezekben vagy van WC, vagy nincs. A legtöbb kamionos pihenőhely régi és nagyon lerobbant állapotban van” – avatja be a nézőket a lengyel hölgy. Hozzátette: többségükben a hivatásos gépjárművezetők nem érzik magukat biztonságban, mert nincsenek kivilágítva, éppen ezért inkább a benzinkutakat választják.

“A parkolóhelyek hiánya, a rossz higiéniai körülmények sértik az emberi méltóságot. Ezek a problémák ráadásul elriasztják az embereket attól, hogy ezt a szakmát válasszák. Mindemellett pedig pályaelhagyásra kényszerítik azokat, akik évekig kamionsofőrként dolgoztak” – hívja fel a figyelmet Maciej Wroński, a TLP elnöke. A szervezet első embere szerint maguk a fuvarozók és logisztikai cégek nem sokat tudnak tenni a probléma megoldására, mivel az autópályák és a főutak menti kamionos pihenők általában az állami hatóságokhoz tartoznak.

Amennyiben egy privát cég mégis lát fantáziát ebben a kérdésben, akkor olyan kamionos pihenőt épít, amelynek költségei később megjelennek az adott benzinkút szolgáltatásainak áraiban, valamint az üzemanyagok árában. Maciej Wroński szerint éppen ezért sürgősen szükség lenne egy egységes uniós szabályozásra a kamionos pihenőket illetően. “A fontosabb áruszállítási útvonalak menténk délután 5 óra után már szinte teljesen tele vannak a kamionos parkolók. Ilyenkor akár két órát is igénybe vehet, mire az ember talál magának parkoló helyet” – folytatja Iwona Blecharczyk.

A blogger szerint azonban még ennél is nagyobb problémát jelent, hogy Európában egy 15-20 perces zuhanyzásért 4 eurót, vagyis átszámítva 1500 forintot kell fizetni. Akadnak olyan helyek azonban, ahol még ennél is kevesebb idő, mindössze nyolc perc áll rendelkezésre. A zuhanyzók és vécék állandóan mocskosak, penészesek, nincsenek akasztók a táskák, vagy ruhák számára. “Még a meleg víz sem nevezhető sztenderdnek és mivel a legtöbb helyen csak 2-3 zuhanyzó van, ezért este sorban állnak a gépjárművezetők a zuhanyzók előtt.” – világít rá a helyzetre Iwona Blecharczyk, aki rengeteg fotót és videófelvételt tett közzé videójában különböző európai kamionos pihenőhelyekről, hogy érzékeltesse a helyzet komolyságát. Iwona szerint természetesen vannak kivételek, de a kulturált pihenőhelyek tényleg csak kivételeknek tekinthetők.

“Úgy tűnik, elfelejtették, hogy a kamionsofőrök is emberek. És a jelenlegi helyzetet jól mutatja, hogy nincs már olyan hivatásos gépjárművezető, aki úgy térne nyugovóra a fülkéjében, hogy ne zárná be az ajtókat. A gépjárművezetők éjszaka nem tudnak nyugodtan aludni, mert folyton ki kell szállniuk, ha valami zajt hallanak, nehogy leszívják az üzemanyagot a tankjukból. A rendőrség pedig általában nem tesz semmit” – hangsúlyozza a népszerű blogger. Szerinte sok kollégája már nem is hisz abban, hogy a helyzet valaha változni fog.

A TLP pedig elnöke arra hívja fel a figyelmet ezzel kapcsolatban, hogy a munkaadók már elmentek a falig, ha az EU nem tesz semmit, akkor még több hivatásos gépjárművezető fogja otthagyni a szakmáját, ami végső soron a közúti fuvarozás, illetve az EU gazdaságának összeomlásához vezethet.

Persze, ennek nem kellene így kinéznie. Iwona éppen ezért bepillantást enged az USA-ban uralkodó állapotokba. Ott egészen más bánásmódban részesülnek a kamionsofőrök. A piacot három nagy lánc uralja, akik jól felszerelt kamionos pihenőhelyekkel várják a hivatásos gépjárművezetőket. A tisztálkodásra kijelölt helyiségeket rendszeresen, szinte minden vendég után takarítják és egyes helyeken nemcsak zuhanyzó, hanem kád is rendelkezésre áll. Sőt, a kamionsofőrök legalább három tiszta törölközőt kapnak a zuhanyzáshoz és még tusfürdőt sem kell vinniük magukkal. Egyes szolgáltatók pedig már applikációkkal kívánják megkönnyíteni a hivatásos gépjárművezetők dolgát, amelyeken keresztül zuhanyzókat foglalhatnak maguknak.

Iwona Blecharczyk szerint tehát ha nem lesz változás az Európai Unióban a gépjárművezetők pihenési és tisztálkodási körülményeit illetően, akkor évről-évre tovább nőhet a gépjárművezető-hiány.