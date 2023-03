Nissan Townstar EV: Vissza a startvonalhoz

Röviden – Nissan Townstar EV Mi ez? A Nissan kis-haszongépjárműve, a 2021-ben érkezett Townstar, elektromos-hajtású változata. Mit tud? 612-777 kilogrammnyi árut lehet szállítani 3,3 vagy 4,3 köbméteres rakterében. Ömlesztett áru esetén jó hír, hogy akár két raklap is elfér benne. Mibe kerül? A rövid tengelytávolságú változatnál a legolcsóbb verzió (Acenta) nettó 14 1 99 000 forintba kerül, míg az általunk kipróbált, hosszabb tengelytávolságú, top felszereltséggel rendelkező variánsért nettó 15 59 9 000 forintot is elkérnek. Kinek jó? Alapvetően minden olyan vállalkozásnak, akik nem akarnak többé a dízellel vesződni és inkább a zéróemissziós árufuvarozást részesítik előnyben. A Nissan Townstar hosszú távon reális alternatíva lehet a belsőégésű motorral szerelt furgonok kiváltására még akkor is, ha jelenleg még drágább.

Ha van gyártó, amely már komoly múltra tekintve vissza az elektromos furgonok terén, akkor az a Nissan. A jokohamai cég korábban az e-NV200-assal tette le a névjegyét, amely az elmúlt években teljesen eltűnt az európai piacról. Sőt, igazából a teljes NV-sorozat nyugdíjba vonult és helyette a Nissan Interstar, Primastar és Townstar jelent meg a kínálatban. Ezek ugyan még dízeles változatok voltak, de nemrég a Nissan úgy döntött, hogy visszatér a villanyfurgonok szegmensébe. Ehhez most egy Európában készülő fejlesztéshez nyúlt.

Nem meglepő módon a konszerntárs Renault-val közös modellt vetettek be. A 2021-ben bemutatott kisfurgon a Kangoo-val és a Mercedes-Benz Citannal közös fejlesztés, ám elektromos hajtással a Nissané volt az elsőbbség a világpiacon. Mostanra Európába is megérkezett.

Külső

A közös munka nyomán egyértelmű, hogy a karosszéria formája és a fontosabb méretek egyeznek a fentebb felsorolt modellekével. Az elektromos Townstar kétféle hosszúsággal készül: a rövid 4,48 méteres (L1), a hosszú pedig 4,91 méteres (L2) karosszériával rendelkezik. A két variáns között értelemszerűen a tengelytáv terén is van különbség. Előbbinél 2,7 m, utóbbinál 3,1 méter a távolság az első és hátsó kerekek között.

A távol-keleti dobozos modell is hasonló formát kapott, mint európai fivérei, de optikai különbség van, mert egy Nissan vásárló nyilvánvalóan a japán márka stílusjegyeit és megoldásait szeretné viszont látni egy áruszállító furgonban is. A modell homlokrészében egyedi lámpatestek vannak, de az unikális megjelenés érdekében a hűtőmaszk is nissanos, mert japán Kumiko-mintázatot idéző bordázatot kapott, ami a márka szerint prémium hatást kölcsönöz a furgonnak. Így aztán a hétköznapi autós is látja a modellen, hogy Nissan és nem fogja összetéveszteni egyik másik típussal sem.

Bármelyiket is választja valaki, mindkét változat 2,15 méter széles (tükrökkel) és üresen 1,85 méter magas. Vagyis be lehet vele hajtani a parkolóházakba. Egyáltalán nem elhanyagolható különbség még, hogy az L2-es verzió szélesebb (831 mm) tolójajtóval van felvértezve, vagyis jobban hozzá lehet férni a csomagokhoz oldalról.

Belső

Bár a Nissan Townstar több modellel osztozik közös alapokon, ezáltal pedig sémaszerű belső kialakításon, de a tervezők amennyire csak lehetett, igyekeztek „nissanosra” szabni az utasteret is. Éppen ezért vannak eltérések a cikk elején felsorolt modellekhez képest. Az egyik legfontosabb talán az, hogy a Townstar áruszállító kizárólag kétüléses verzióban készül. Itt nincs maszatolás a másfeles ülésekkel. Középre nem ül be senki, azt kész.

Hála az égnek a Townstarban sem magas a műszerfal és, ha őszinték akarunk lenni, akkor inkább közelebb áll egy személyautóéhoz, mint egy furgonéhoz. Ergonomikus, mert nincs sok kapcsoló, de ami van, így például a klíma kezelőgombjai, azok tökéletesen kézre állnak. Közben pedig könnyen áttekinthető is, mert minden digitálisan kezelhető funkciót belesűrítettek a műszerfal közepén található színes képernyős infotainment és multimedia rendszerbe.

A Nissan Townstarban a tárolórekeszek terén egy kicsit más elveket valósítottak meg, mint a márka testvérmodelljeinél. Az utasüléssel szemben például csak egy nagy kesztyűtartó van, de pohártartókból is hiányt szenved. Ilyeneket nem alakítottak ki a műszerfal tetején, csak a két ülés között van kettő lenn a padlón. A félliteres vagy literes üdítőket ugyanakkor a Townstarban is könnyedén elhelyezhetjük az ajtózsebekben.

Pozitívum még továbbá, hogy a műszeregység tetején van egy csukható fakk, illetve, hogy a multimedia rendszer képernyője mögött egy kis tálca áll rendelkezésre a műszerfalon, ahová a kulcsokat, telefonokat, vagy esetleg a számlatömböket is el lehet helyezni.

A Nissan Townstarnak természetesen a márkája jellemző stílusú kormánya van, amely kellemes fogással rendelkezik, éppen olyan, mint bármelyik SUV-ban, vagy családi autóban.

A modell háromféle – Acenta, N-Connecta és Tekna – felszereltségi szinttel készül. Az alap modellben még nincs benne a színes multimedia kijelző, mert az csak a középső csomagban jelenik meg. A Teknában viszont már olyan kényelmi funkciókat élvezhetnek az utasok, mint a fűthető ülések, a telefon vezetéknélküli töltés lehetősége, vagy a 360 fokos parkoló kamera.

Az ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok mindhárom felszereltségi szinten elérhetők, ahogyan a vezetőülés magasságának állíthatósága is. Az Acentánál ugyan csak szövet kárpittal rendelkező ülések vannak, de az N-Connecta-nál és a Teknánál már bőr-szövet kombinációval varázsolható igényesebbé az utastér. Az ülések egyébként kényelmesek, hosszabb utakat is el lehetne rajtuk viselni.

A Townstar 3,3 (L1), illetve 4,3 (L2) m3-res raktérrel készülhet. A rövidebbnél 1806 mm hosszú, a nagyobbnál pedig 2230 mm hosszú hely áll rendelkezésre a válaszfal és a hátsó ajtók között. Nem csak a raktér méretei között van eltérés a két változat között, hanem a terhelhetőség terén is. Előbbi 612 kilogrammnyi, utóbbi pedig 777 kilogrammnyi áru szállítására alkalmas. Azért ennyi az annyi, mert az akkumulátor 320 kilogrammos.

A raktér tetszés szerint extrázható: bár mindegyik felszereltségi szintnél műanyag borítást használtak a padló borítására, LED-raktérvilágítás csak a Tekna csomagban van. Alapból két raklap fér el a raktérben és ha valaki szeretné, akkor nyitható válaszfallal is kérheti a járművet, ebben az esetben az utasülés lehajtásával kis plusszal toldhatja meg a rakteret.

Technika

A Nissan Townstar 122 lóerős és 245 Nm nyomatékot kínáló, tekercselt rotorral rendelkező villanymotorral készül, amely 45 kWh kapacitású lítiumion akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. Az energiatároló csomag töltése váltóáramon 11 kW, vagy 22 kW teljesítményű fedélzeti töltővel történhet, de akár CCS-gyorstöltővel is elvégezhető ez a művelet.A 22 kW-os töltő különösen megsüvegelendő akkor, amikor sok gyártó, még a 11 kW-os is csak felárért teszi elérhetővé. A közterületi töltőknél nagy hasznát vesszük ennek.

A 22 kW-os töltővel 90 perc alatt tölthetjük fel az akkumulátort 80 százalékosra, de 80 kW-os gyorstöltővel 37 perc is elég lehet. Hivatalos sajtóanyag szerint ezután körülbelül 300 kilométer tehető meg vele egy feltöltéssel WLTP-ciklus szerint. Jó hír, hőszivattyús fűtés szerepel a Townstarban, amely segít a kisebb energiafelhasználásban.

A mindennapi munkavégzést a Townstar viszonylag gazdag vezetéstámogató rendszer kínálatával teszi még biztonságosabbá és könnyebbé. A kipörgésgátló, a visszagurulásgátló az alapfelszereltség része, de N-Connectában már sávtartó asszisztens, sebességtartó automatika, éberségfigyelő, holttérfigyelő rendszer és intelligens vészfékező rendszer is megtalálható.

Mindezeken felül a Tekna felszereltségi szinten pedig sebességhatároló, aktív sávtartó, valamint a Nissan intelligens ProPilot parkolássegítő rendszere is rendelkezésre áll, ami lényegében leveszi a gépjárművezetőről a parkolási manőverezések terhét, mindössze a megfelelő pedálhasználatot kell biztosítani és az asszisztens simán beállítja a furgon két autó közé halszálkába. Az Android és az Apple telefontükrözés csak a középső és a legmagasabb felszereltségi szinten érhető el.

A Townstar 16 colos felniken és 205/60 R16 méretű gumiabroncsokon gurul, elől MacPherson, hátul egyszerűbb torzió rudas felfüggesztést használ, így is személyautós menetkomfortot és lengéscsillapítást nyújt.

Vezetés

Az elektromos Nissan Townstar menetpróbájára Párizsban került sor. Szerencsére a szervezők egészen jó, dugómentes útvonalat találtak ki, amelynek során egy régi szeszfődzéből (Espace Clacquesin) lehetett eljutni az Eiffiel-torony fölött magasodó National Estate of Saint-Cloud állami parkba, amely kicsit olyan, mint nekünk a Normafa. Vagyis éppúgy alkalmas a friss levegőre vágyó családok kikapcsolódásra, mint mondjuk a már nyugdíjas urak és hölgyek nordic-walking túrájára.

A 18. kerületből indulva a Nissan Townstarnak folyamatosan felfelé kellett kapaszkodnia Párizs elitkerületeinek útjain. Ezzel azonban egyáltalán nem akadt gondja, nyomatékos villanymotorjának köszönhetően. Éppolyan egyszerű vele elindulni, mint egy automataváltós dízel furgonnal, csak sebességbe kell tenni és már lehet is vele gurulni.

Érdekesség, hogy a más villanyautókkal ellentétben a váltókar nem egy fokozatválasztós gomb, hanem egy rendes, teljesértékű kar. Ezt szerintem szeretni fogják azok, akik párás szemmel gondolnak az autózás azon időszakára, amikor még le- föl kellet váltogatni a fokozatok között a motor fordulatszáma alapján.

A Townstar csak ezen a téren konzervatív, amúgy inkább digitális termék, rendelhető belőle olyan változat, amelynél a műszeregység teljesen digitális. Ilyenkor persze ott van az ember előtt a presszúra, hogy energiatakarékosan kell vezetni, mert egy színes kijelzőn látja menet közben, hogy éppen zabálja az akksiban lévő áramot, vagy esetleg visszatermel egy szép egyenletes kigurulással.

Az elsőkerék-hajtású furgon motorja jó szabályozást kapott, hogy ne füstöljük el a gumit egy-egy elindulásnál, de a kisebb gördülési ellenállással rendelkező, villanyfurgonoknak szánt abroncsok azért egy-két másodpercre kudarcot vallanak a vizes, aszfalttal borított emelkedőkön a tapadás terén.

És igen, ez a furgon már dolgozik is helyettünk, ha kell! A ProPilot rendszert egy gombnyomással lehet aktiválni a műszerfalon, majd a rendszer a külső kamera révén azonosítja a szabadon hagyott parkolóhelyeket. Ezek után már csak ki kell választanunk, hogy melyikre szeretnénk lecsapni. Az asszisztens utasításait követve gyakorlatilag úgy állhatunk be a parkolóhelyre, hogy nem izzadunk le közben.

Nem rossz ötlet egyébként ezt beletenni egy furgonba, mert a sofőrök gyakran naponta többször végrehajtják ezt a műveletet. Így legalább nemcsak az tudja használni, akinek gondja van a parkolással, hanem az is, aki már előtte többször is megcsinálta. Ha valaki nem kívánja ezt használni, akkor teljes mértékben kiélvezheti a Townstar kifinomult kormányzását: a kormánykerék forgatása nem igényel erőkifejtést, könnyű vele manőverezni. Ráadásul kifejezetten fordulékony kocsi.

Költségek

Az alapváltozat (L1 – Acenta) 14 199 000 forintba kerül, míg egy hosszabb tengelytávolságú, top felszereltséggel rendelkező variánsért akár nettó 15 599 000 forintot is elkérhetnek. Tény ugyanakkor, hogy egy alapfelszereltségű, valamint egy extrákkal, így a ProPilot rendszerrel is ellátott Townstar EV ára között már nem olyan nagy a különbség. Ha valaki nem a szokásos szürke, vagy fehér színben, hanem mondjuk vörösben szeretné viszont látni a modellt, akkor nettó 130 ezer forinttal kell kiegészítenie a vételárat.



A Nissan alapból 5 évre szóló, vagy 160 ezer kilométeres futásteljesítményre vállal garanciát. Ez a vevő kérése megtoldható. A bal oldali tolóajtóért is felszámítanak 100 ezer forintos felárat. A színes, kormány mögötti kijelző pedig 90 ezer forintba fáj. Ha megnézzük, hogy konkurens márkák testvérmodelljeit, akkor elmondható, hogy a Townstar árazása picit átlag feletti, de tény, hogy cserébe fejlett vezetéstámogató rendszerek arzenálját, illetve az átlagostól eltérő színeket is kínálnak.

A Nissan Townstar EV és vetélytársai – Listaár, forint Nissan Townstar EV L2 – 90 kW (122 LE – 45 kWh – 300 km hatótáv) 15 59 9 000 Opel Combo-e Cargo XL – 100 kW (136 LE – 50 kWh – 275 km hatótáv) 13 280 000 Renault Kangoo Van E-Tech – 90 kW (122 LE – 45 kWh – 300 km hatótáv) 13 600 000 BYD ETP3 – 100 kW (136 LE – 50,3 kWh – 275 km hatótáv) 13 979 212

Értékelés

A Nissannál nem titkolják, hogy szeretnék meglovagolni azt, hogy korábban az elsők között indultak útnak az elektromos furgonok világában az e-NV200-assal. Azoknak, akiknek korábban a Nissanra esett választása, azoknak biztosan nem jelent majd csalódást az elektromos Townstar. A márka szakemberei gondosan ügyeltek arra, hogy a saját ízlésükre szabják.

Mindezeken túl a Townstar üde színfolt lehet a hétköznapi szürke furgonok világában, amely igényes és komfortos utastérrel teheti elviselhetőbbé a munkával töltött órákat.

Mellette – Ellene Egyedi dizájn

Csak kétüléses verzió létezik belőle

Igényes és modern műszerfal

ProPilot parkolássegítő rendszer

Gyors és dinamikus Kevesebb tárolórekesz

Műanyag raktérburkolat

Bal oldali tolóajtó feláras

