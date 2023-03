Ausztrália nemcsak a kenguruk, hanem az extra hosszú kamionok földje. A több pótkocsit húzó nyergeseket ott egyszerűen csak “road train-nek” vagyis országúti vonatnak nevezik, ami egyáltalán nem áll messze az igazságtól. A Mercedes-Benz Actros sokáig nem volt annyira népszerű a szigetországban, de mindez most megváltozhat, az SGGS Transport ugyanis 120 darab nyerges vontatót vásárolt a német cég helyi képviseletétől.

A vadonatúj Actrosok 2025-ig fognak forgalomba állni és már meg is érkeztek az első példányok a vállalathoz. A cég egészen pontosan Actros 2663-asokat rendelt, amelyek StreamSpace kabinokkal gördülnek le a gyártósorról. Ez a fülke a kínálatban a középutat képviseli, de azért így is jókora, 2,2 méter hosszú és 750 méter széles ággyal büszkélkedhetnek. Arról nem is beszélve, hogy a padlótól a fülke legmagasabb pontjáig mért belmagasság a 2,1 métert is elérheti. Vagyis ez a kabin már elég teret kínálhat a sofőrök számára a hosszútávú utazásokhoz.

A helyi előírásoknak megfelelően az Actrosokat több fontos tartozékkal kell felszerelni. Ezek közé tartozik a hatalmas vadrács, valamint a szélvédő védőrács. Mindemellett az Ausztráliába szánt legújabb Actrosokat LED-technológiás fényszórókkal, kiegészítő tető lámpasorral, légkürttel, napellenzővel, valamint masszív visszapillantó tükrökkel látják el. Érdekesség, hogy az oldalszoknyákat viszont elhagyták, így kissé csupasznak néznek ki az Actrosok oldalról nézve.

Hajtásukról 15,6 literes, Euro VI-os károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő, 625 lóerős, OM 473-as típusú dízelmotorok gondoskodnak. Ezek egyébként a legerősebb blokkoknak számítanak a kínálatban, de szükség is van az erőre és a nyomatékra, mivel ezek a vonatók legalább négy félpótkocsival, mintegy 106 tonnás össztömegben fognak jönni menni a kontinens északi-keleti részén, Darwin és Brisbane között. Hogy mekkora távolságot jelent mindez azt jól mutatja, hogy a két város közötti 3426-3548 kilométeres távot 36-37 óra alatt lehet megtenni személyautóval.

Egy Actros road train vezetőjének nemcsak a szerelvény hosszúságra kell odafigyelnie, hanem arra is, hogy ne legyen egyik kerék se defektes. Belegondolni is kemény, hogy ezek a kamionok 17 tengellyel rendelkeznek, ráadásul az első híd kivételével mindegyik tengelyek duplakerék van. Szóval biztosan nem kis munka egy ilyen monstrumot felgumizni.