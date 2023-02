A bajor gyártó gyári tuning csapata manapság egyre szebb munkákat ad ki a keze közül. Emlékeim szerint induláskor még kifejezetten szolid tuningokba vágtak bele, de az idei év első meglepetését is ők szállítják. A legújabb Lion Individual S ugyanis tényleg szájtátósra sikerült. Aki imádja a vontatókat, az garantáltan meg fog fordulni ezután a látványos TGX után.

A 6×2-es hajtásképletű nyerges vontató világosszürke fényezést kapott, amelyhez tökéletesen illenek a krómozott Durabright könnyűfémfelnik. Annak érdekében, hogy a TGX letisztult hatást keltsen, a szakemberek még a szélvédő feletti napellenzőt is a karosszéria színével megegyező árnyalatúra fényezték. Ugyanígy jártak el a lökhárító, a fülketető, valamint a légterelők esetében is. Igaz, a lökhárító egy része – leginkább a ködlámpák körüli területek – fekete fényezést kapott.

Ennyi cicoma persze önmagában még tenné igazán különlegessé ezt a nyergest. De a krómozott vadrács mindent visz! Az tényleg felteszi az i-re a pontot. A homlokfal nagyobb részét beterítő és a hűtőmaszkot teljesen eltakaró elemet remekül egészíti ki optikailag a LED-es nappali fényszóró, valamint a fülke tetején lévő lámpasor. Ha mindez nem lenne elég, akkor van még valami, amiben lehet gyönyörködni. Mint ismeretes az MAN-nek az oroszlán a totemállata. Ezzel valószínűleg nincs egyedül a járműiparban, de a teherautó gyártók közül egyedül ők azok, akik az állatok királyát rendszeresen felhasználják a különféle teherautókon, nyergeseken.

Most sincs ez másképp, így a kabin két-két oldalára egy-egy oroszlán is felkerült. Sőt, a hátfalról is ez a gyönyörű állat néz vissza, de ezt értelemszerűen csak akkor látni, ha a nyerges nem húz félpótkocsit. Pedig, dacára az attraktív megjelenésnek ezt a kamion igenis munkára vették, az újdonságot ugyanis a Templeman Retailing & Vending Ltd. fogja használni. Az új TGX Individual S minden bizonnyal felvételt nyert az Egyesült Királyság leglátványosabb kamionjainak klubjába. Ha valaki közelről látja, akkor akár még az oroszlán karmolás nyomait is megtekintheti rajta.