Ez volna a vadonatúj Toyota?

Amikor 2021 végén a Toyota tucatnyi tanulmányautót sorakoztatott fel Tojoda Akio cégelnök mögött, aki közben ismertette a vállalat villamosítási stratégiáját, a sok sablonos modell között néhány innovatív könnyű haszonjármű, valamint egy impozáns platós kisteherautó is állt.

Ez utóbbi most fontos lépést tett a megvalósulás felé: a Toyota Brazíliában védette le egy arra megszólalásig hasonlító pickup formavilágát. Mivel a dél-amerikai országban a Hilux az egyetlen pickup, amit a Toyota forgalmaz, gyakorlatilag biztosak lehetünk abban, hogy a rajzokon ennek a típusnak a következő generációját látjuk.

Az észak-amerikai autós sajtó persze máshogy értelmezi a látottakat: szerintük a Hiluxszal egykor rokon, de attól mostanra alaposan eltávolodott Tacoma utódját előlegezik meg a grafikák. A legszebb pedig az egészben, hogy jó eséllyel mindenkinek igaza van: a két típus gyakorlatilag ugyanazt a piaci szegmenst fedi le, különbség egyedül a helykínálatban és az utazási komfortban van (az USA-modell javára.)

Az alvázas konstrukciók robusztusságát a modern személyautók elektronikus tudásával és főleg villamosított hajtásával társító TNGA-F platform bevezetésével azonban új korszak nyílt a Toyota életében. Gyakorlatilag biztos, hogy a Land Cruiser és Sequoia terepjárók, valamint a Tundra pickup után a márka két kisebb platós haszonjárműve is ezen az architektúrán folytatja pályafutását, és sok jel utal arra, hogy megszűnnek különálló modellek lenni.

A legfontosabb persze mindebben, hogy a Hilux (és a Tacoma) is kaphat hibrid hajtást. Persze nem a Tundra 3,5 literes V6-osát, hanem a RAV4 2,5 literes, soros négyhengeresét. A dízelmotornak maradnia kell, viszont a Toyota Hilux a közelmúltban akkumulátoros elektromos, sőt, hidrogén üzemanyagcellás technológiákkal is kacérkodott, így a csekélynél több az esélye annak, hogy ténylegesen emissziómentes verziót is vásárolhatunk majd az új generációs Toyota Hiluxból.