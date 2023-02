Alig öt évvel ezelőtt mutatta be a Volvo az első bio cseppfolyósított földgázzal (LNG) üzemelő teherautók első darabjait. A svéd gyártó most elérkezettnek látta az időt, hogy ismét lépjen egyet előre ezen a téren. A biogáz előnye, hogy szerves hulladékokból, így például akár ételmaradékokból is előállítható. Innen nézve tehát megújuló erőforrásnak tekinthető.

Bár a biogázzal működő teherautókkal és vontatókkal 100 százalékban csökkenthető a CO2-kibocsátás, az utóbbi időkben az elektromos haszonjárművek dömpingje miatt kissé háttérbe szorultak. A Volvo Trucks lépésének köszönhetően azonban újra alternatívaként tekinthetnek rájuk a fuvarozók. A göteborgi központú cég ugyanis egy erősebb gázmotort mutatott be a távolsági áruszállításra fejlesztett FH, valamint a disztribúciós és regionális fuvarozás igényeit kielégítő FM modellek számára.

Ezen modellek eddig 420 és 460 lóerős motorokkal voltak elérhetők, de mostantól már egy 500 lóerős erőforrás is rendelkezésre áll. A Volvo Trucks mindemellett apróbb változtatásokat végrehajtott ezeken az Euro VIe károsanyag-kibocsátási szintet teljesítő erőforrásokon, ennek eredményeként 4 százalékkal kevesebb üzemanyagot használnak fel korábbi, Euro VId minősítésű elődeiknél. Ezt többek között az új injektorokkal és dugattyúkkal, illetve a vadonatúj turbóval érték el. Mindemellett a biogázzal hajtott teherautói 10 százalékkal nagyobb gáztartállyal készülnek. Így ezek a bio LNG-vel hajtott teherautók akár 1000 kilométert is megtehetnek egyetlen feltöltéssel.

A Volvo Trucks szerint nem kell attól félni, hogy nem lehet majd hol megtankolni ezeket a járműveket. Már most is közel 600 bio-LNG-t, illetve LNG kínáló töltőhálózat van Európában. Az Európai Bizottság pedig REPower EU néven új programot indított, amelynek célja, hogy 2030-ra tízszeresére, 35 millió köbméterrel emelje a biogáz felhasználását az Európai Unióban. Ennek érdekében csak Németországban, Olaszországban és Hollandiában összesen 74 LNG-üzemet létesítenek 2024-ig. Van tehát ebben is fantázia, főleg úgy, hogy a teherautó gyártók igyekeznek minél versenyképesebb vontatókkal előrukkolni.