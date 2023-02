Talán meglepő, talán nem, de ismét megjelent egy startup a teherautógyártás nemzetközi színpadán. Ha valaki még nem hallott volna a francia Hylikóról, akkor az nem a véletlen műve. A cég még meglehetősen új szereplőnek számít a haszonjárműiparban. Ennek ellenére egy olyan újdonsággal álltak elő, amely alapjaiban változtathatja meg az áruszállítást.

A cég február elsején leplezte le első hidrogéncellás nyerges vontatóját. Az újdonság nem véletlenül hasonlít egy ismert francia haszonjármű-gyártó termékére, mivel a Renault Trucks T-modelljének főegységeit – kabinját és alvázát- használja.

Hajtáslánca viszont nem az eredeti gyártótól, hanem a Green GT-től ered. Hajtásáról 400 kW teljesítményű (570 lóerős) villanymotor gondoskodik, amelyet 160 kW-os üzemanyagcella lát el a szükséges energiával. Az üzemanyagcellák működtetése érdekében vontató 40 kilogrammnyi hidrogént cipelhet magával, de rendelkezik 60 kWh kapacitású akkumulátor-csomaggal is, amely el tudja tárolni menet közben a fel nem használt, de a cellák állal megtermelt energiát.

Egy hidrogéncellás nyerges vontatónál mindig kérdés, hogy pontosan mennyire tudja kiváltani a dízelt, hiszen ezek általában ugyan egy kicsit nagyobb hatótávval rendelkeznek, mint a tisztán elektromos nyerges vontatók, de még nem tudják megközelíteni a dízelek által kínált szabadságot. Nos, a Hyliko nyergese 400 kilométeres hatótávot kínál alapból, de a gyártó szerint akár 900 kilométert is meg lehet vele tenni akkor, ha még felszerelik pluszban néhány hidrogéntartállyal. A vontató 44 tonnás össztömege van hitelesítve, tehát egy félpótot simán el tud húzni, viszont önsúlya nem kicsi, közel 19 tonna.

A cég szerint nem csak vontatók gyártására képesek, hanem akár 6×2 kerékképlettel rendelkező, merev felépítményes, hűtődobozos, bilincses, vagy akár platós üzemanyagcellás teherautók gyártására is. Jól látszik tehát, hogy nem igazán az számít, hogy ki, mire szeretné használni ezeket a járműveket. Ráadásul nemcsak a regionális, hanem akár a távolsági áruszállításban is be lehet vetni őket.

Az újdonság Párizs déli részén fog forgalomba állni a Hyvolution üzemeltetésében. Biztosan nem ez lesz utolsó hidrogén-üzemanyacellás nyerges a francia főváros vonzáskörzetében. A Hyliko úgy számol, hogy 2030-ig legalább 60 új hidrogéntöltő állomást létesít Európában, illetve legalább hatezer teherautót értékesítene az évtized végéig. A cég célja, hogy segítse a nehézkategóriás hidrogéncellás teherautók elterjedését ebben a szegmensben.