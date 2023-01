Ma már a BKK minden jegyellenőre rendelkezik olyan készülékkel, amely a jegyek és bérletek érvényességét elektronikusan ellenőrzi, pótdíjazás esetén pedig rögzíti és tavaly óta zárt rendszerben, egy applikáció segítségével továbbítja az utas adatait a BKK követeléskezelő rendszerébe. Így minden érintett fél számára jelentősen egyszerűbbé vált a pótdíjazás folyamata, ahogy a fizetésé is, ugyanis a jegyellenőröknél lehetőség van a pótdíjat bankkártyával kiegyenlíteni.

Az utólagos díjrendezésben is történt újítás az elmúlt években: a pótdíjasszisztens rendszer – az e-mail-cím megadása esetén – figyelmezteti a pótdíjazott utasokat fizetési kötelezettségükre, hogy késedelem miatt ne növekedjen a fizetendő összeg, illetve bankkártyás fizetésre lehetőséget adó linket küld az e-mailben.

Tavaly vezette be a társaság, idén pedig már minden jegyellenőr használja azt az adatkiolvasási technológiát is, amely révén az elektronikus adathordozóval ellátott személyazonosító igazolványokból egy mozdulattal rögzíthetők a szükséges adatok. Az új megoldásnak köszönhetően tovább rövidült a pótdíjazás ideje, és javult a rögzített adatminőség is, hiszen csökkent az esetleges elütésekből származó hibák száma.

Követeléskezelési eljárás végén és végrehajtási eljárásban került sor a 2022-es év legnagyobb egyösszegű pótdíjbefizetésére (amely magában foglalta a peres és végrehajtási eljárások költségeit is). A 40-es éveiben járó budapesti hölgynek 39 rendezetlen pótdíjazási ügyben összesen 1 774 000 forintot kellett kifizetnie.