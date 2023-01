A bányadömperek villanyosítása már egy ideje terítéken van. Ez a folyamat először a kisebb teherbírású változatokkal kezdődött: a Komatsu 2017-ben egy 65 tonnás variánst mutatott be, tavaly aztán megérkezett a Catepillar 250 tonnás össztömegű bányadömpere. A sort idén egy 240 tonnás változat folytatja, amelyet a Liebherr és a globális energiavállalat, a Fortescue leánycége, a WAE Technologies közösen fejlesztett ki. A T 264 típusú járművet eredetileg egy 2700 lóerős dízelmotor hajtotta, amit az átalakítás első lépéseként még a tavalyi év második felében kiszereltek a gépezetből.

A monstrum impozáns akkumulátorcsomaggal büszkélkedhet. A mintegy 50 mérnök részévtelével kifejlesztett rendszer 15 tonnát nyom, egyetlen akkumulátor 3,6 méter hosszú és 2,4 méter magas. Összesen nyolc fő pakkból, illetve 36 darab modulból áll. A megfelelő működés érdekében természetesen mindegyik akkumulátort külön hőkezelő rendszerrel látták el. A bányadömperbe beépítendő akkumulátor kapacitása eléri az 1,4 megawattot.

Ahogyan egy elektromos kamionnál vagy haszonjárműnél, úgy ennél a bányadömpernél is kritikus fontosságú, hogy szükség esetén gyorstöltővel be lehessen iktatni a munkájába egy napközbeni töltést. Az ausztrál mérnökök éppen ezért olyan akkumulátort alkalmaznak, amely mindössze 30 perc alatt teljesen feltölthető. Vagyis ennek a bányadömpernek csak egy ebédszünetnyi idő kell ahhoz, hogy újra hadra lehessen fogni. Emellett természetesen a jármű a regeneratív fékezés előnyeit is kihasználja, azaz a lejtőkön lefelé gurulva vagy a lassításoknál képes a rendszer némi energiát termelni az akkumulátorokba.

Az újdonságot idén a nyugat-ausztráliai Pilbarába szállítják, hogy élesben, valós körülmények között teszteljék. A próbafutásokat követően dőlhet el a sorsra, vagyis kiderülhet, hogy alkalmas-e a sorozatgyártásra.