A 21. század egyik legnagyobb vívmánya az online vásárlás. Ma már kényelmesen, otthonról pár kattintással rendelhetünk magunknak ételt, ruhát, műszaki cikket, de akár cipőt is. Ha valami nem tetszik, akkor bizonyos termékfajtáknál visszaküldhetjük a megrendelt árut, hogy cseréljék ki őket. Úgy tűnik viszont, hogy az online értékesítés szintet lépett, mivel most már akár teherautót is vásárolhatunk magunknak pár kattintással.

A Scania egy kísérleti projekt keretében ugyanis elindította online szolgáltatását, amelyet a haszonjárműgyártó svédországi központjában dolgozó szakemberei fejlesztettek ki. A szolgáltatást elsőként a Scania lengyelországi képviseletén keresztül egy lengyel fuvarozó vette igénybe. A Styku Transport Łukasz Styczeń egy 13 literes, Super erőforrással szerelt nyerges vontatót vásárolt, amelyet még decemberben le is szállítottak a megrendelőnek.

Az online teherautó-vásárlás azok számára lehet kiváló eszköz, akik a lízingszerződés vége felé járnak, vagy akik már jelentős futásteljesítményt értek el a nyerges vontatójukkal vagy teherautójukkal. Ha valaki úgy dönt, hogy ily módon venne új járművet, akkor a haszonjárműgyártó IT-csapata küld egy linket, amelyen keresztül személyre szabhatják az adott teherautót. A jövendőbeli vásárlók mindemellett kapcsolódó szolgáltatásokat is válogathatnak, illetve kiválaszthatják a legoptimálisabb fizetési módot.

„Az online vásárlás egyre közelebb van. Nem szabad félnünk tőle, inkább ki kell használni az előnyeit” – jegyezte meg Bruce Atkinson, a Scania online fejlesztőcsapatának vezetője, aki már 2022 eleje óta dolgozik ezen a megoldáson. Az akkumulátor-elektromos járművek térhódításával pedig lehetővé kell tenni, hogy az üzemeltetők online tudják kiválasztani a legoptimálisabb töltési módokat.

Az online teherautó-vásárlás lehetősége jelenleg érthető módon hasonló aggodalmat kelt az értékesítők körében, mint az önvezető teherautók a hivatásos gépjárművezetők között. A Scania szerint ugyanakkor nincs arról szó, hogy az online megoldás kiváltaná a személyes értékesítést. Erre az eszközre pusztán kiegészítő megoldásként tekintenek, ami lehetővé teszi azt, hogy segítsék azokat az üzemeltetőket, akiknek határozott elképzeléseik vannak a megvásárolni kívánt járművekkel szemben. Ők ugyanis online mindössze 10 perc alatt letudhatják ezt a folyamatot. A svéd gyártó szerint így az értékesítőknek több idejük marad a kihívásokkal járó megrendelések teljesítésére vagy specifikálására.

A Scania tovább folytatja digitális szolgáltatásának tesztelését, amelyben a lengyel képviselet oroszlánszerepet fog játszani.