Teljesen új, elektrohidraulikus kormányzást (EHS) vezet be a DAF a kormányzott segédtengellyel rendelkező, 6×2-es hajtásképletű vontatóknál és teherautóknál – jelentette be nemrég a holland gyártó. Az új opció a 2021-ben bemutatott és alapvetően távolsági áruszállításra fejlesztett XF,XG és XG+ modellek, valamint a 2023-as Év Teherautójának választott XD esetében is elérhető.

A mezőgazdasági és építőipari fuvarfeladatoknál kifejezetten nagy előnyt jelent a kormányzott segédtengely, mivel precíz és gumiabroncs kímélő manőverezést tesz lehetővé, ráadásul nagyobb rakománysúly mellett. A kormányzott tolótengely nagyszerűen alkalmazható továbbá a hulladékgyűjtésre és a folyadékszállításra alkalmazott járműveknél is.

A DAF új elektrohidraulikus kormányrendszere a lényegében az előző generációs mechanikus változatot váltja fel. A korábban alkalmazott kormányzásért és a segédtengely emeléséért felelős mechanikus alkatrészeket immáron elektronikus vezérlésű kormányszivattyú egység helyettesíti, ami 30 kilogrammal könnyebb. Az új egység fontos előnye, hogy csökkentett súrlódás mellett működik, így egy kevéske (0,3%-os) megtakarítást jelent az üzemanyag-felhasználásban. Ennél is fontosabb azonban, hogy az új rendszer kevesebb helyet foglal az alvázon, így akár 40 százalékkal nagyobb üzemanyagtartály is elférhet a nyerges vontató alvázán. És ki ne akarna ebben a bizonytalan helyzetben több, akár 900 liternyi üzemanyagot magával vinni?

Az ördög a részletekben rejlik, joggal tehetjük fel tehát a kérdést, hogy mitől lesz precízebb a kormányzás? Nos, a DAF szerint azért, mert az újonnan kifejlesztett elektrohidraulikus kormányrendszer működés közben folyamatosan kiszámítja a kormányzott segédtengely optimális kormányszögét a sebesség és a tengelytáv alapján, így nagyon pontos kormányzást tud biztosítani. A nyerges vontatók és a teherautók fordulóköre ennek köszönhetően 12 százalékkal csökkenthető, ami optimális manőverezhetőséget eredményez. 45 km/órás sebesség felett pedig a kormányzott segédtengely egyenes pozícióba kerül, ami maximális járműstabilizálást biztosít. Az új, hidraulikus kormányzású segédtengely teljesen újratervezett futóműve és tengelyemelő-egysége tehát kényelemes vezetést tesz lehetővé.