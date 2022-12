Ha van szegmens, ahol kifejezetten fontos, hogyan néz ki egy jármű, akkor az a turista és a távolsági buszok szegmense. Ezeket a buszokat ugyanis a fapados busztársaságok mellett utazási irodák is használják. Egyértelmű, hogy reprezentatív célokat is szolgálnak. Az attraktív megjelenés, a könnyen azonosítható, de tetszetős dizájn lényegében az üzemeltetők renoméját is növeli az utasok szemében. Tisztában vannak ezzel az Aisastar-nál is, amely meglehetősen fiatal szereplőnek mondható a távolsági autóbuszok terén.

Ezt a márkát ugyanis 1998-ban (Yangzhou Asiastar Bus) alapították Yangzhou-ban. Az Asiastar már nem csak Kínában van jelen az autóbuszaival, egy ideje ugyanis Afrikában is exportál autóbuszokat. Mivel a cég eltökélt célja, hogy növelje globális jelenlétét, ezért elhatározta, hogy olyan turistabusszal áll elő, amely karakteres formajegyeivel ismertebbé teheti ezt a fiatal márkát. A kíniak éppen ezért felkérték a már több mint 90 éve működő Pininfarina dizájn studiót. Valószínűleg az is jót tett a cég hírnevének, hogy 2019-ben Red Dot (“Piros Pont”) Díjat nyertek a Miami-ba szánt buszmegálló tervükkel, de a Pininfarina munkásságát amúgy is jól ismerik az egész világon.



Az olasz cég sanghaji stúdiója végül előállt az Asiastar X9-3-as típusú, 12 méter hosszú turistabusszal. A modell valóban egyedi formajegyekkel büszkélkedhet, ezek közé tartoznak a LED-technológiás, ívet állólámpák, valamint a fényszórók közötti burkolat, amely a hűtőmaszk hatását kelti. A tervezők ráadásul ügyesen játszottak a kiegészítő fényekkel is, mivel közvetlenül az első ajtó mögött kék fényű LED-csíkokat is elhelyeztek, ami szokatlan megoldásnak számít a turistabuszoknál. A B-oszlopokat, valamint a szélvédő alatti részt pedig egy ezüst színű díszléc köti össze, ami ezáltal optikailag megnöveli és grandiózusabbá teszi az autóbusz homlokfalát.

A prémium, vagy arra hajazó megjelenés az utastérben is tetten érhető. Az utasok például laminált padló hatását keltő, csúszásmentesített burkolaton sétálhatnak fel-alá, illetve széles, integrált fejtámlával ellátott, karfával és lábtartóval ellátott utasüléseken foglalhatnak helyet. A tervezők törekedtek arra, hogy a modell belső terében különleges atmoszféra fogadja az utasokat. Éppen ezért egyedi belső világítást építettek be az autóbuszba: a karosszéria tetejét tartó oszlopokra LED-fénycsíkokat szereltek, de még az ülések felett lévő levegőbe fúvókákkal ellátott panelek is LED-világítást kaptak.

Az autóbusz hajtásával kapcsolatban nem sok információ lelhető fel egyelőre. Az Asiastar ugyanakkor az orosz piacon is szerencsét kíván próbálni ezzel a modellel. Az X9-3-ast nemrég az oroszországi Nemzetközi Autóbusz és Turistabusz Expón is kiállították (BWEXPO).