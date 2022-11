A Renault T széria lassan 10 éve van a piacon, ez idő alatt eddig egyetlenegyszer kapott faceliftet, ráadásul nem is olyan régen, 2021-ben. Az elektromos változatok tavasszal mutatkoztak be. Ezek azon kívül, hogy más, nullemissziós hajtáslánccal készülnek, eddig nem sokban különböztek a dízelüzemű változatoktól. A francia gyártó viszont a napokban bejelentette, hogy szolid ráncfelvarrást hajtott végre az akkumulátortechnológiás változatokon.

A facelift a Renault Trucks T és C szériás E-Tech modelljeit érinti. Ezen modellcsaládok a regionális áruszállításra, valamint az építőipari felhasználásra szánt típusokat foglalják magukba, és akár 44 tonnás össztömegben is használhatók. A dizájnfrissítés során a francia mérnökök a járművek hűtőmaszkját módosították, valamint felkerült rájuk a megújult Renault-logó. Mindemellett a nagyobb biztonság érdekében 115 mm-rel megnövelték a lökhárító méretét, emellett mindkét oldalra szenzorokat helyezek el.

A T E-Techet két-háromféle teljesítményű villanymotorral választhatják majd. A legerősebb várhatóan 490 kW-os (666 lóerős) maximális teljesítménnyel fog rendelkezni. A teljesen elektromos nyerges vontatót 2-6 darab akkumulátorcsomaggal rendelhetik meg a leendő üzemeltetők, ennek megfelelően az elérhető akkukapacitás 180-540 kWh között alakulhat.

Az energiatároló csomagjait legfeljebb 43 kW-os AC-töltővel lehet feltölteni, a művelet nagyjából 9,5 órát fog igénybe venni. Azok, akik ennél gyorsabb töltést szeretnének, választhatják majd a modellt 250 kW-os DC-gyorstöltővel. Ebben az esetben csak 1-2,5 órát vesz igénybe a művelet. Az akkumulátor kapacitástól függően egy feltöltéssel várhatóan 300-500 kilométer tehető meg az új villanyos T modellel.

A C E-Tech várhatóan ugyanazzal a hajtáslánccal fog legördülni a gyártósorról, mint a T E-Tech nyerges vontató. A megfelelő felépítményezhetőség érdekében mindkét modellhez háromféle segédhajtás (elektromos, elektromechanikus vagy váltóról üzemelő) közül választhatnak a leendő üzemeltetők. A T E-Tech 4×2-es, illetve 6×2-es hajtásképlettel, míg a C E-Tech 4×2-es, 6×2-es és 8×4-es hajtásképlettel készülhet. A járművek maximális össztömege akár a 44 tonnát is elérheti.

A T és C E-Tech sorozatgyártása 2023 elején indul, de már le lehet adni megrendeléseket ezekre a modellre.