Bő két hónappal ezelőtt mutatta be a Renault Trucks a T-modell faceliftes változatát. A távolsági nyerges vontatón bevezetett fejlesztéseket a francia gyártó valamennyi közép és nehéz teherbírású modelljére átülteti. Ez azt jelenti, hogy facelifthez köthető újításokat az építőipari alkalmazásokra fejlesztett C-széria és K-széria is megkapja. Lássuk, mik ezek!

Elöljáróban annyit elárulhatunk, hogy a dizájnt csak minimális, alig észrevehető mértékben módosították. Annyi azonban bizonyos, hogy a “ráncfelvarrás keretében” a fényszórók kisebbek lettek és a régi hűtőrácsot méhsejt mintázatúra cserélték. A jelentősebb változtatásokat a vezetőfülkében hajtották végre. A Renault-teherautók új, három irányban állítható kormányoszloppal készülnek, ezáltal a járművezetők a számukra legideálisabb testhelyzetet vehetik fel vezetéshez. A nagyobb kényelem érdekében a francia gyártó újratervezte az üléseit, amelyek ellenálóbb kárpitozással és nagyobb állítási tartománnyal rendelkeznek. Opcionálisan pedig akár bőrkárpitozás is válaszható.

A franciák a műszerfalat sem hagyták érintetlenül, ugyanis a kormánykeréktől jobbra egy olyan konzolt építettek be, amely okostelefonok és táblagépek rögzítésére is alkalmas és ezekhez egy-egy USB-C típusú töltőcsatlakozó is rendelkezésre áll. Az A4-es dokumentumok tárolására pedig egy plusz fiókot is beépítettek a műszerfalba. Emellett az utasoldalon két új tárolórekeszt alakítottak ki, amelyek közül az egyik hűthető rekesszel rendelkezik. A járművezetők kényelme érdekében a Renault Trucks 13 százalékkal megnövelte a Serenity fekhely matracának vastagságát, valamint megduplázta a matracban lévő rugók mennyiségét. Opcionálisan ugyanakkor mosható, memóriahabos fedőmatrac is választható ezentúl a teherautókhoz. A személyes kütyük töltéshez a fekhely közelében két USB-C típusú csatlakozót is elhelyeztek, hogy a járművezető könnyedén el tudja ezeket érni a pihenőidő töltése közben.

A facelift során a plafon világítást is lecserélték, amely immáron teljesen LED-technológiás lett. Emellett LED-es lámpákat helyeztek el az ajtók belső oldalán is, hogy megvilágítsák a küszöböket, biztonságosabbá téve éjszaka a be- és a kiszállást a járművezetőknek. A Renault Trucks álláspontja ez azért jó, mert a LED-es fény közelebb áll a természetes fényhez, jobban érzékelhetővé teszi a kontrasztot és a színeket a járművezetőknek. Ez jelentősen javítja az éjszakai láthatóságot és ezáltal a biztonságot is. Szintén fontos fejlesztés, hogy immáron betörésgátló zárral készülnek a Renault országúti nyerges vontatók, amelyek megvédik a sofőrt attól, hogy valaki felfeszítse az ajtót a kamionparkolóban.

Bár a motorokhoz érdemben nem nyúltak hozzá, a gyártó azt ígéri, hogy az új faceliftes változatokkal az üzemeltetők 3 százalékos fogyasztás csökkenésre tehetnek szert. Mindez leginkább az új domborzat követő, sebességszabályozó automatikának, az Optivisionnak köszönhető. Ez már kétféle vezetési móddal is rendelkezik: az “Eco on” az alapértelmezett beállítás, amely a gyorsítás, a fokozatváltás, a sebességtartás és a lassítás módosításával optimalizálja az üzemanyag-fogyasztást, míg az “Eco off” lehetővé teszi a járművezetőknek, hogy megváltoztassák a vezetési módot. A sofőrök természetesen visszajelzést is kapnak a vezetési stílusukról: minél több falevél jelenik meg a fedélzeti komputer kijelzőjén, annál kisebb a teherautó üzemanyag-felhasználása.

Az új Renault T, T High, illetve C&K teherautók továbbra is 11, illetve 13 literes motorokkal készülnek. A nagyobb motoroknál ugyanakkor már lehetőség van az akár 150 ezer kilométerig kiterjeszthető olajcsere intervallum akalmazására is. Az új faceliftes Renault teherautók várhatóan még idén bemutatkoznak Magyarországon.