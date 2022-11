Luxuskivitelű haszonjárművet mutatott be a Ford

Alighogy megérkezett a Ranger Raptor, a Ford európai pickup-kínálatának sportfelelőse, máris helyet követel mellette a csúcson a Ranger Platinum, amely szintén 3,0 literes V6-os motort kapott, de benzines helyett dízelt. A 240 lóerős, 600 Nm-es erőforrás mögé tízfokozatú automata sebességváltót szereltek. Az elektronikus vezérlésű, állandó összkerékhajtásnak köszönhetően az erő hatékonyan vihető a talajra, ebből is adódik a nagy, 3,5 tonnás vontatható tömeg.

Ez a hajtáslánc persze más kivitelben is elérhető, nézzük ezért a már most is megrendelhető, de csak 2023 márciusában gyártásba kerülő, és késő tavasztól átvehető luxusmodell kényelmi és esztétikai extráit.

A Ranger Platinum egyedi hűtőmaszkját egyedi nappalifény-betétes mátrix-LED fényszórók fogják közre, az új, 20 colos keréktárcsákat fényes fekete részletek ékesítik. A hátsó oldalüvegek, illetve a hátsó szélvédő sötétített, a hátfal csillapítva záródik. A tetősínek az alapfelszerelés részét képezik.

Az utasteret természetesen bőr borítja – illetve a vegán belsők, fenntartható anyagok korában ez nem is olyan természetes, ahogy a rengeteg króm sem, de hát ami ami, az az. A steppelt bőrkárpit perforált, a tíz irányban motorosan állítható első ülések fűthetők és szellőztethetők. A műszerfalon valódi fapanel teremt klasszikus luxuskörnyezetet.

A műszeregység 12 colos digitális kijelző, ugyanekkora, de 90 fokban elforgatott a központi érintőképernyő. A Sync 4A infotainment-rendszerhez nyolc hangszórós B&O audiorendszer és vezeték nélküli telefontöltő tartozik. Alapfelszerelés a FordPass Connect modem, ami lehetővé teszi a fedélzeti funkciók szoftvereinek vezeték nélküli frissítését.

Új vezetőtámogató funkció a be- és kiparkolást végző rendszer, a keresztirányú forgalmat és a saját vontatmányt egyaránt figyelő holttérfelügyelet, a sávváltáskori ütközésre figyelmeztető rendszer, valamint a 360 fokos panoráma-kamerarendszer.