Nyolcszemélyes villanyautó a Fordtól

Akár 370 kilométeres hatótávolság és 125 kW-os gyorstöltést fogadni képes akkumulátora révén nem csak városon belüli használatra alkalmas a Ford E-Tourneo Custom, a Ford Pro elektromosjármű-családjának legújabb tagja.

Nem ez a személyszállító Tourneo egyetlen aduja persze: egyrészt plug-in hibrid hajtáslánccal, valamint akár kormánykapcsolós automata váltóval és most először összkerékhajtással is társítható dízelmotorokkal lesz a modell, másrészt olyan praktikus megoldások javítják használati értékét, mint a síneken mozgatható, rugalmasan variálható hátsó ülések, a kéz nélkül nyitható és zárható, motoros oldalsó tolóajtók, a digitális kulcskártya, a panoráma napfénytető, és az a trükkös kormánykerék, amelyre parkoláskor egyrészt táblaszámítógépet támaszthatunk, másrészt akár teljesen síkba is dönthető, így akár számítógépet is elhelyezhetünk rajta. Ezt az utas előtt is megtehetjük, mivel légzsákját a műszerfal helyett a tetőbe építették be.

A 2,5 literes benzinmotorral szerelt plug-in hibrid modell 11,8 kWh-os akkumulátorával akár több mint 50 kilométert képes megtenni, a dízel 136, 150 vagy 170 lóerős kivitelben elérhető. Az opciós összkerékhajtás a legkisebb és a legnagyobb dízelmotorhoz rendelhető, minden esetben csak automata váltóval társítva. A két kisebb dízelhez kéziváltó esetén mechanikusan részlegesen önzáró differenciálmű is kérhető.

Maradjunk azonban most az E-Tourneo Customnál, amelynek nettó 74 kWh kapacitású akkumulátora ugyanazt a technológiát alkalmazza, mint a Ford F-150 Lightning pickup, villanymotorja pedig 160 kW, azaz 218 lóerős maximális teljesítményt kínál. A modell vezethető egyetlen pedállal, azaz beállítható úgy a hajtáslánc, hogy gázelvételkor érdemi lassítóerőt fejtsen ki az ilyenkor generátorként dolgozó villanymotor. Az E-Tourneo Custom vontatni is tud, méghozzá akár két tonnát; a dízel variánsok ennél 500 kilóval többet is elbírnak.

A fedélzeti váltóáramú töltő 11 kW-os, ezzel nem egészen 8 óra kell az akkucsomag teljes feltöltésére. A 125 kW-os egyenáramú villámtöltővel ezzel szemben 41 perc körül 80%-ra tölthető a 10%-ra merült akku. Ennek az energiának a jelentős részét a töltési folyamat legelején veszi fel a rendszer: 5 perc alatt mintegy 38 kilométerre elegendő áramhoz juttathatjuk az akkumulátort. A kocsi abban is ügyes, ha nem felvenni, hanem leadni kell az áramot: az első üléssornál elhelyezett, fedélzeti konnektoráról akár 2300W-os készülékeket, berendezéseket működtethetünk.

A belső térben alaphelyzetben tágas, nyújtott tengelytávval még inkább. A plug-in hibrid és dízel variánsok legfeljebb kilenc üléssel kérhetők, a tisztán elektromos variánsban nem ülhetnek többen nyolcnál. A második és harmadik (sori ülésrendszereket hosszanti sínekre szerelték, így minden ülés (a második soron három önálló, a harmadikon 2:1 arányban osztott) külön-külön tologatható, vagy ki is szerelhető. Ez könnyített szerkezetük jóvoltából kevésbé nagy meló, mint korábban, és mivel a második sori, különálló ülések integrált biztonsági övet kaptak, akár menetiránynak háttal is beszerelhetők. A harmadik sori középső ülés kivételével mindenhol találunk Isofix gyermekülés-rögzítő pontokat.

A térérzetet infravörös sugarakat visszaverő, így nem melegedő panoráma üvegtető javítja tovább; mindkét oldalsó tolóajtó motorosan mozgatható, és ehhez elég a lábfejünkkel integetni.

A nagy tér miatt háromzónás klímát is kérhetünk az autóhoz, a zenéről 14 hangszórós hifi gondoskodik, van vezeték nélküli telefontöltő, hangulatvilágítás, és fűthető ülések, akár a második üléssor két szélén is. 2024-ben érkezik a telefonokból és bankkártyákból ismert NFC közelségi jeladóval szerelt digitális kulcs, amely lapos lesz, akár egy névjegykártya, így könnyebben elhelyezhető, ha sportolni indulunk.

A vadonatúj architektúrának köszönhetően a Tourneo Custom padlója mélyebben húzódik, a beszállást integrált fellépő segíti, az oldalsó és hátsó ajtónyílások különösen szélesek. Az új platformnak köszönhető a 2 méter alatti alapmagasság, így az autó immár befér számos mélygarázsba, illetve a légellenállása is kisebb.

A Tourneo Custom 2023 derekán, dízelmotorokkal debütál Európában; a részben és teljesen elektromos variánsok később érkeznek. A típus számos vezetőtámogató funkciót kínál, köztük többet most először. Ilyen az az adaptív tempomat, amely egyben a sáv középvonalában is tartja az autót, a teljes parkolási folyamatot levezénylő manőverező automata, vagy a hátrameneti vészfékezési asszisztens.