Az új Transit Custom tisztán elektromos hajtáslánccal léphet piacra. A gyártó közlése szerint a jármű hajtásáról kétféle villanymotor gondoskodik, leendő üzemeltetők igényeik szerint 100 vagy 160 kW (135 vagy 217 LE) teljesítményű, egyaránt 415 Nm-es forgatónyomatékot kínáló elektromotorral rendelhetik meg a Transit Customot.

Jó hír, hogy az elektromos hajtáslánc miatt nem kell kompromisszumokat kötniük a felhasználóknak. Az E-Transit Custom hasznos teherbírása elérheti az 1100 kilogrammot, de akár 2000 kilogrammnyi súlyt is lehet vele vontatni. A dobozos áruszállító változat befogadóképessége 5,8 és 9 köbméter között mozog, tehát ezen a téren sincs visszalépés. A jármű dupla kabinos áruszállító és a személyszállító változatokban készül majd, és mindegyik variáns megrendelhető hosszú és rövid tengelytávolsággal, illetve alacsony és magas tetőkialakítással. Azok a felhasználók, akik öt utas mellett még legalább 3 méter hosszú vagy 1,2 x 2,4 méter alapterületű rakományt is szeretnének szállítani, megrendelhetik a Customhoz az új L alakú válaszfalat, így a kétüléses jármű második üléssora mellett egy kompozit rekeszfallal leválasztott, teljes hosszúságú raktérrel gazdálkodhatnak.

A Transit Custom tágasabb utasteret és biztonságosabb tárolórekeszeket kínál, mint a még Ford-alapokon nyugvó elődje. A műszerfalra épített váltókarnak, az elektronikus kéziféknek és az alul lapított karimájú kormánykeréknek köszönhetően keresztirányban könnyen lehet mozogni a fülkében.

A Ford emellett a szegmensben elsőként vezeti be a tetőbe épített légzsákot. Ezzel sikerült megnövelni a kesztyűtartó befogadóképességét, ráadásul így a vezetőhöz közelebb is felszerelhetők a különféle panelek és készülékek az iparági szabványnak számító AMPS rögzítőelemekkel. A Ford E-Transit Custom akár mobil irodaként is használható, amiről az 5G-alapú konnektivitás és a rugalmas munkaállomás-kialakítás gondoskodik, ez utóbbira jó példa, hogy a kormánykerék ergonomikus konzolként is szolgálhat a laptopok és a tabletek használatához.

A modellel egy feltöltéssel 380 kilométert lehet megtenni, ami a Ford szerint túlmutat az átlagos napi használaton. Érdekesség, hogy a furgonban ugyanaz a 400 voltos, 74 kWh kapacitású akkumulátorcsomag található, mint amit a Ford F-150 Lightingben használnak. Az akksi töltése alapesetben 11 kW-os, váltóáramú fedélzeti töltővel végezhető el. A teljes feltöltés ebben az esetben 7,2 órát vesz igénybe, vagyis érdemes a műveletet inkább az éjszakai órákra időzíteni. Sürgős esetében a Ford E-Transit Custom akkumulátorai akár 125 kW-os, egyenáramú gyorstöltővel is tölthetők. Ebben az esetben 41 perc alatt 15-ről 80%-osra tölthető fel az energiatároló egység.

A gazdaságos energiafelhasználás érdekében a járművet – a szegmensben először – gőzbefecskendezéses hőszivattyú-technológiával szerelték fel az utastér felfűtése érdekében. Ugyancsak ebből a megfontolásból az E-Transit Custom elektronikusan vezérelt brake-by-wire fékrendszert kapott, amely ötvözi a súrlódásos és az energiavisszanyerő fékezés előnyeit, így lassítás közben is áramot tud termelni magának a hajtáslánc. A rendszert úgy tervezték meg, hogy időnként a súrlódófékeket is használja, de csak annyira, hogy megelőzze a féktárcsák berozsdásodását vagy egyenetlenné válását.

A furgonban a sofőrök munkáját olyan vezetéstámogató rendszerek segítik, mint az ütközésre figyelmeztető rendszer, a sávtartó asszisztens, az éberségfigyelő, a közlekedésitábla-felismerő asszisztens, az intelligens sebességtartó asszisztens, a parkolássegítő szenzor, valamint a tolatókamera. A gépjárművezetőknek tehát a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek állnak majd rendelkezésre. A gyártó ígérete szerint ezek közül több fejlesztés is az alapfelszereltség részét fogja képezni.

Az E-Transit Custom a törökországi Kocaeliben készül majd, ahol 2 milliárd dolláros beruházással készítik elő a 2023 őszén megkezdődő gyártását. A Custom nagy testvére, amelynek forgalmazása ősszel kezdődik Magyarországon, kifejezetten sikeresnek mondható, hiszen több mint 8300 darabot értékesítettek belőle világszerte.