Christian és Ashton Montesalvo Ausztrália legkeletibb csücskében nőttek fel, a Nerang nemzeti park közelében, karnyújtásnyira a Korall-tengertől. Amikor azonban kicsengettek az iskolából, kortársaikkal ellentétben ők nem szörfözni indultak, és nem is az erdőbe vették be magukat, hanem rohantak haza, hogy apjuk műhelyében segédkezzenek. Mivel a papa, Justin Montesalvo történetesen Ausztrália egyik legnagyobb tuningmestere, a Patriot Campers pedig ismert az offroader- és overlander-átépítéseiről, szép lassan az ikrek is kitanulták a szakmát.

2021-ben eljött az ideje, hogy a fiúk megszerezzék a jogosítványt, és vele első autójukat. Természetesen szóba sem jöhetett holmi unalmas, készen kapható jármű, így elkezdtek megfelelő építési alapot keresgélni. Rá is bukkantak egy 1977-es gyártási Toyota Land Cruiser FJ45-ösre – ez az FJ40-es modellcsalád hosszú tengelytávú, pickup-felépítményű tagja –, és hamarosan készen álltak a tervek az átépítésre.

Elsőként beszereztek donorautónak egy használt Land Cruiser 79-est. Ezek ezrével állnak rendelkezésre Ausztráliában, hiszen akinek megbízható munkagépre van szüksége, az nemigen talál jobbat a spártai szériánál. Az egykor bányában használt teherhordót szinte teljesen kibelezték: átemelték 4,5 literes, V8-as dízelmotorját és az ahhoz kapcsolódó, gyári sebességváltót, valamint a differenciálműveket és a hátsó rugókat. Szintén a J79-es hozadéka volt a klímaberendezés, ami értékes extra Ausztráliában, a motor viszont egyedi hűtőrendszert kapott.

Mivel a srácok nem munkagépként, hanem terepképes örömautóként álmodták meg az évek alatt megtakarított összes pénzüket felemésztő, modernizált veteránt, elöl egyedi, csavarrugós felfüggesztést építettek be. A differenciálművet és a hátsó hidat megerősítették, a kipufogót hosszú élettartamot és impozáns hangzást ígérő, nemesacél rendszerre cserélték. A képet aztán vonóhoroggal, módosított kerékívvekkel és diszkrét oldalsó fellépőkkel árnyalták, végül a stílus és funkció tökéletes összhangja érdekében csörlőt, terepvilágítást, valamint a Patriot Campers specialitásának számító, külső bukókeretet szereltek az autóra. Az elektromos és elektronikus rendszerek kifejezetten ide tervezett vezérlést kaptak.

Hogy igazán stílusos legyen az FJ45 megjelenése, a karosszéria borítólemezeit és a fém elemeket meghagyták viharvert állapotukban, természetesen kijavítva a használatot és tartósságot veszélyeztető korróziót, sérüléseket. A korhű utasteret Nardi kormánykerékkel, átkárpitozott ülésekkel, valamint az extra funkciók kezelésére szolgáló tetőkonzollal igazították saját igényeikhez.