A jelenlegi üzemanyagárak mellett a közlekedési szolgáltatók minden eddiginél nagyobb üzemanyag-takarékosságra törekednek.De takarékoskodni csak úgy lehet, ha az nem megy az utasok komfortérzetének rovására. A Volánbusznál az üzemanyag-felhasználás hatékonyságának növelése érdekében 1800 darab autóbusz szereltek fel flottamenedzsment eszközökkel, illetve sofőrazonosító egységekkel. Ennek köszönhetően a közlekedési társaság egészen a tankolástól a felhasználásig nyomon tudja követni az autóbuszok gázolaj-felhasználását.

De hogyan működik mindez, és miért lesz ez jó az utasoknak? Az i-Cell álltal telepített rendszer már a tankolási információk, illetve az egyes útszakaszokra megállapított átlagfogyasztás alapján folyamatos elemzéseket készít. Ha fogyasztás-növekedést tapasztal, akkor megmutatja, hogy pontosan mi okozza azt. Ez lehet műszaki probléma, vagy a forgalmi körülmények megváltozása, esetleg a rosszul megválasztott vezetéstechnika. A flottamenedzsment rendszer így képes gyorsan és hatékonyan figyelmeztetni az üzemeltetőt a takarékosabb üzemanyag-felhasználás érdekében.

Egy jármű fogyasztása ugyanakkor nemcsak attól függ, hogy hogyan vezet a sofőr. Az üzemanyag-felhasználásba sokat nyom a latba a fűtés, vagy a klimatizálás is. Így ezen berendezések helyes, az időjárási körülményekhez illeszkedő használata ugyancsak segíthet racionalizálni a buszok gázolajfogyasztását. A flottakezelő rendszer mindamellett lehetővé teszi a klímaberendezés vagy a fűtés működésével kapcsolatos utaspanaszok egyértelmű kivizsgálását is a társaság számára. Magyarul, az is kiderül, ha nem volt bekapcsolva a klíma, vagy fűtés egy ilyen rendszerrel felszerelt busz esetében.

A flottamenedzsment rendszerrel ellátott Volánbuszoknál a járatkimaradások is csökkenthetők, mivel az érzékelik az alacsony akkumulátorfeszültséget a telephelyen hosszabb ideig parkoló autóbuszoknál. Vagyis nem fog kimaradni járat azért, mert mondjuk lemerül az autóbusz akkumulátora.

A két vállalat együttműködése nem újkeletű. 2005-ben még a Volánbusz elődje, a Körös Volán volt az i-Cell első üzemanyag kontrolling megoldását használó partnere. Az 1800 darab autóbusz idei flottamenedzsment rendszerrel történő felszerelése 500 millió forintba került a Volánbusz számára, a megtérüléshez tehát ezt az összeget minimum meg kell spórolnia a rendszernek.