A Peterbilt már régi motorosnak számít a csőrösök terén ugyanis a céget eredetileg 1939-ben alapították a Fageol utódjaként. A vállalat azóta olyan nyerges vontatókkal öregbítette a hírnevét, mint a 359-es, vagy az 579-es modell. Az amerikai vállalatnak természetesen nem szabad folyton hátra néznie, nem élhet meg örökké a klasszikussá vált hálófülkés csőrösökből, hanem valamiféle koncepciót is kell látnia a jövő kamionjairól.

A cégben éppen ezért nemrég mindenki összedugta a fejét, hogy kitalálja milyen lesz a jövő csőröse. A munkába az anyavállalatot is bevonták, amely a Peterbilt mellett olyan cégeket birtokol, mint a DAF Trucks, vagy a Kenworth. Ki tudja, mi állt a döntés hátterében? Elképzelhető, hogy a Peterbilt egy kicsit szerette volna felhívni magára a figyelmet? Erre valószínűleg soha nem kapunk választ, de a mérnökök egy több mint ígéretes koncepciót álmodtak meg. A Super Truck 2-ről az október végén lezajlott szakmai találkozón (ATA MCE Show) rántották le a leplet San Diegóban.

Az egyelőre még csak egyetlenegy példányban létező újdonság nem hasonlít egyetlen egy legendás Peterbiltre sem. Annyi közös jellemző azonban felfedező a klasszikus Peterbiltek és a koncepció között, hogy ez is hatalmas, nyújtott motorháztetővel rendelkezik. Egy ember simán emögé is elbújhat, sőt igazából akkora a motorházteteje, hogy a sofőr még talán egy orrszarvút sem venne észre, ha közvetlenül a nyerges vontató hűtőrácsa előtt állna. A koncepcióról ennek ellenére azt mondják a szakemberek, hogy kifejezetten aerodinamikus járművet sikerült létrehozniuk, ami leginkább körpanorámás szélvédőnek, a hagyományos visszapillantók hiányának, valamint a széles oldalszoknyáknak köszönhető, amelyek teljesen eltakarják a második tengelyt.

A Super Truck 2-nek már az ajtaja sem hagyományos, de a vezetőállás teljes mértékben unikális az eddigi Peterbiltekhez képest. A sofőrülést és a műszerfalat ugyanis teljesen középre tették úgy, ahogyan az a villamosoknál, vagy egyes BRT-buszoknál szokás. Ez nem eget rengető újdonság, hiszen a Tesla Semi is ezt a megoldást alkalmazza, de mindenesetre sokat mond el a jövő fuvarozásáról, hogy már a Peterbilt is ezt a kivitelezést tartja ideálisnak. A hálókabin belseje ugyan nem olyan forradalmi, mégis úgy néz ki, mint egy űrhajó belseje. A fedélzeten természetesen minden megvan, ami a sofőr kényelmét szolgálja. Beépített mikrohullámú sütő, hűtő, no meg kis szekrény is rendelkezésre áll.

A legtöbb koncepció teherautónál általában tisztán elektromos hajtásláncot képzelnek el a mérnökök, de a Super Truck 2-nél mégsem ez a helyzet. A járművet ugyanis 48 voltos hibrid rendszerrel, valamint egy 15 literes Cummins dízelmotorral szerelték fel. A Peterbilt szakemberei már most úgy tekintenek erre a kamionra, mint ami jelentős áttörést hozhat az üzemanyag-felhasználás terén. És nem véletlenül, hiszen az egész szerelvény több mint két tonnával könnyebb egy hasonló kategóriás országúti kamionhoz képest. A kedvezőbb gázolaj felhasználás nemcsak ennek, valamint a hibrid hajtásláncnak, hanem a félpótkocsi tetején elhelyezett napelemeknek is köszönhető.

Hogy mikor lesz ebből szériagyártású változat, azt még egyelőre nem tudni, de könnyen lehet, hogy nem kell sokat várni rá. A Peterbiltnél már biztosan látják a jövőt és ott a dízelmotornak is szánnak még némi szerepet.