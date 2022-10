Ezen a hétvégén “hazatér” Pécsre a legértékesebb magyar oldtimer jármű, a MÁVAUT legendás emeletes busza, amelyet tréfásan Bikarusznak is hívnak. A Volánbusz értékmentési programjában csodálatosan felújított emeletes busz eredetileg 1968 decemberében, a MÁVAUT Béke téri főműhelyéből indult útjára, ahol két Ikarus 556-os összeépítésével alkották meg a szakemberek a különleges járművet.

Impozáns – 4,24 méteres – magassága sok helyen nem tette lehetővé a szabad közlekedést, ezért a budapesti tesztüzemet követően 1969-ben Pécsett állt szolgálatba, onnantól fogva pedig egészen 1976-ig volt forgalomban. Aktív évei alatt szinte kizárólag a baranyai megyeszékhely utazóközönségét szolgálta, ezért is nagy öröm, hogy most kívül-belül felújítva, teljes pompájában hazalátogathat. A Bikarusz ugyanis az OldtimerClub Pécs szervezésében megvalósuló Őszi Veteránjármű-kiállítás és Börze fő attrakciója lesz.

A vasárnapi bemutató előtt az érdeklődők már szombaton is utazhatnak az emeletes autóbusszal, amely városnéző buszként fog közlekedni Pécsett. Az autóbusz holnap 15 és 18 óra között óránként indul majd a városi autóbuszállomásról (az utolsó 18 órakor indul) és a 20-25 perces út után oda is érkezik vissza. Október 23-án, tehát vasárnap pedig Pécsett, az Expo Centernél szállhatnak fel az utasok a Bikaruszra. A körjáratokat azonban fotós megállókkal is bővítette a Volánbusz, ennek köszönhetően a járművet a Mecsek Áruháznál és az uránvárosi végállomásnál is lehet fényképezni. Az autóbuszra még lehet elővételben vásárolni jegyeket a Volánbusz oldalán (Pécs várost és a Városnézést kell kiválasztani).

A MÁVAUT emeletes buszt tavasszal mutatták be, azóta már a ferihegyi Ikarus-találkozón is lehetett vele találkozni. A nosztalgiabusz minden szempontból párját ritkítja, hiszen ez az egyetlen működőképes matuzsálemi korú emeletes busz Magyarországon.