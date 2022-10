Immáron hatodik alkalommal választották meg a “Suistanable Bus of the Year”, vagyis az Év Környezetbarát Autóbuszát. A díjat ezúttal megosztva három darab autóbusz nyerte el, amelyek más-más irányt képviselnek, de egy dolog biztosan közös bennük: a dízelnél jóval környezetbarátabb módon üzemelnek.

Elektromos városi buszcsalád

A városi kategóriában a Karsan e-Ata típuscsalád érdemelte ki a díjat, amely 10, 12 és 18 méter hosszú (csuklós) változatban készül. Az e-Ata modellcsalád 2021-ben mutatkozott be és kizárólag az elektromos autóbuszokat foglalja magába. A család legkisebb tagja, a 10 méter hosszú változat összesen 79 fő szállítására alkalmas és egy feltöltéssel 300 kilométert tud megtenni. A 12 méter hosszú variánson 89 fő utazhat egyszerre és a hatótávja eléri a 450 km (!) kilométert, ami jelenleg rendkívül kedvező értéknek számít az elektromos autóbuszoknál. A 18 méter hosszú csuklós variáns fedélzetén pedig akár 135 fő is utazhat egyszerre és egy feltöltéssel 400 kilométert tud megtenni.

A szóló változatok hajtásáról 250, míg a csuklóséról 500 kW-os villanymotor gondoskodik. Érdekesség, hogy már nem csak akkumulátor-technológiás változat létezik ebből a típusból, mivel a török gyártó nemrég leleplezte a 12 méter hosszú hidrogéncellás kiadást is.

Hibrid városközi busz

A városközi buszok kategóriájában az Iveco Crossway LE Hybrid-et választották meg győztesnek, amely az Iveco Urbanway 48 voltos lágyhibrid technológiáját kapta meg. A 12 méter hosszú autóbusz hajtásáról a 8,7 literes, 360 lóerős változat gondoskodik, amely 1650 Nm-res nyomaték leadására képes 1200-as percenkénti fordulatszám mellett. A gázmotor munkáját támogatja az új generációs 48 voltos Voith hibrid rendszer, amelynél a Diwa Nxt automataváltó és az erőforrás közé egy 35 kW csúcsteljesítményű rekuperációs modell került beépítésre. Ez az energiaáramlás irányától függően indítógenerátorként is funkcionálhat. Emellett pedig támogatja a hajtásláncot a lassítások és fékezések során létrejövő rekuperáció során. Az ily módon keletkező elektromos áramot a tetőn elhelyezett lítium-titanát-oxid (LTO) akkumulátorban tárolja el a rendszer. A Crossway LE Hybrid-nél a stop&start funkció is elérhető, ami csökkenti az üzemanyag-felhasználást.

LNG-vel hajtott távolsági busz

A távolsági autóbuszok terén pedig az általunk is tesztelt Irizar-Scania i6S érdemelte ki a megtisztelő címet. Az autóbusz hajtásáról 13 literes, 410 lóerős, 2000 Nm-res Scania gázmotor gondoskodik, melyhez 12 sebességes Scania Opticruise automata váltó csatlakozik. Az üzemeltetők számára nagy mobilitást ad, hogy az i6S cseppfolyósított biogázzal (LBG) vagy földgázzal (LNG) egyaránt üzemeltethető. A -162 fokra lehűtött gáz tárolására szolgáló tartályok összesen 730 literesek, ami azt jelenti, hogy körülbelül 1000-1200 kilométer tehető meg az autóbusszal egy feltöltéssel.

Az Irizar eredetileg az i4-esen mutatta be ezt a technológiát, de a Scania 131 NBG típusú alvázának köszönhetően immáron a turistabuszoknál is lehetővé vált az LNG-hajtás alkalmazása. Gyári adatok szerint ezzel jobban járhatnak az üzemeltetők, hiszen 30%-kal olcsóbb lehet egy ilyen busz üzemeltetése, mint egy dízelüzeműé. Az LNG-hajtás ugyanakkor a környezetnek is jó, hiszen cseppfolyósított biogázzal (LBG) a szén-dioxid-kibocsátás 50-90%-os csökkentése valósítható meg. A technológia hátránya, hogy az LNG-tartályokat nem lehet a tetőre tenni, ezért azok a hasznos csomagtérből vesznek el helyet.

A díjazott buszokról egy nemzetközi zsűri döntött, amelyben jelenleg legalább hét különböző nemzetiségű újságíró foglal helyet.