Az önvezető teherautók tesztje Svédországban nyáron lépett új szintre, amikor a a Svéd Közlekedési Hatóság kiterjesztette három autonóm módon közlekedő Scania engedélyét. Így azok már nem csak autópályákon, hanem akár kétsávos utakon is közlekedhetnek. A svéd gyártó nemrég bejelentette, hogy az önvezető Scaniák tesztelését egy fontos partnerrel, a HAVI logisztikai vállalattal folytatja.

A fehér alapon zöld-kék fényezéssel ellátott teherautókat használó multinacionális vállalat a magyar piacon is jelen van. Ez pedig biztosan megmozgatja azok fantáziáját, akik szívesen látnának már önvezető teherautókat Magyarországon. Egyelőre azonban Svédországba kell mennie annak, aki ilyenek járműveket akar látni közúton. Európában először ugyanis a HAVI logisztikai központjai között fogják használni a Scania önvezető teherautóit, normál, közúti körülmények között.

Az egyelőre kísérleti, azaz pilot projekt keretében az önvezető kamion Södertälje és Jönköping között, egy nagyjából 300 kilométeres, háromórás útvonalon fog közlekedni. „Tisztában vagyunk vele, hogy a szállítási rendszer változások elé néz az elkövetkező években, az iparágat pedig kihívások elé állítja a sofőrhiány, ezért az önvezető technológia felé történő átalakulást már most el kell kezdeni. Most kell mindent megtudnunk az autonóm munkafolyamatokról, hogy mi is készen állhassunk, amint a technológia készen áll. Meggyőződésünk, hogy ez a pilot egy rendkívül fontos lépcsőfok ehhez” – jegyezte meg Robert Melin Mori, a Scania projektvezetője, aki ezt a kezdeményezést is irányítja.

A Traton-csoporthoz tartozó Scania mellett az Iveco is részt vesz egy önvezető teherautókkal kapcsolatos projektben. Az olasz cég ráadásul azzal a kínai PlusDrive-val lépett partnerségre, amelyik tavaly már Kínában átütő sikert ért el, mivel több mint 30 kilométert tett meg teljesen önvezető üzemmódban egy autópályán.