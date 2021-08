Vajon milyen érzés lehet megpillantani az autópályán egy sofőr nélkül közlekedő kamiont? Az élmény talán egyszerre lehet bizarr és különleges is egyben, hiszen a jövőben talán ily módon is útra kelhetnek majd azok a teherautók, amelyekre nem találnak sofőrt. Az önvezető kamionok vezérlőszoftverének fejlesztésével foglalkozó kínai Plus startup sikeresen hajtotta végre egy emberi irányítás nélkül közlekedő teherautó tesztjét.

A FAW J7L3-as, 6×2-es hajtásképletű nyerges vontató tesztjére Sanghaji közelében, a Csiangszu-tartomány egyik újonnan épített autópályáján került sor. A kínai gyártmányú kamion körülbelül 30 kilométert tett meg a sztrádán és olyan összetett feladatokat is megoldott, mint a sávváltás, vagy éppen az autópályáról történő lehajtás, illetve a kamionparkolóba történő beállás. A 4-es szintű önvezetést a cég videóra vette, így mostantól bárki számára megtekinthető, mit tud egy PlusDrive rendszerrel felszerelt jármű.

A Plusnak ugyanakkor nem ez az első ilyen tesztje, 2018-ban ugyanis már kipróbáltak egy önvezető teherautót a kínai Csingtao metropolisz egyik kikötőjében. Az a kamion ugyancsak 4-es szintű önvezetésre volt képes. A mostani tesztre azért volt szükség, mert még idén elindulhat az önvezető FAW J7L3-as kisszériás sorozatgyártása Kínában. Ez azonban nem jelenti egyenes úton azt, hogy ettől az évtől kezdve már csak ilyen járműveket fognak üzembe helyezni a népes országban. “Nagy különbség van egy demo és egy sorozatgyártásra alkalmas teherautó között. Utóbbinak bizonyos helyzetekben megbízhatóbbnak kell lennie, mint egy hús-vér sofőrnek” – hangsúlyozta a teszttel kapcsolatban David Liu, a Plus elnöke.

A vállalat éppen ezért még 2024-ig folytatják a teszteléseket, amelyek során a hangsúly a minél nagyobb futásteljesítmény összegyűjtésén lesz. A Plus ugyanakkor nemcsak Kínában, hanem az Egyesült Államokban, illetve Európában is jelen van. Ennek köszönhetően hamarosan a kontinensünkön is megjelenhetnek a kínai technológiával felszerelt önvezető teherautók. A startup ugyanis az Iveco-val lépett partnerségre tavasszal, így megkezdődhetett a S-Way nyerges vontatók 4-es szintű önvezetésre történő felkészítése.