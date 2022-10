Különleges vendég érkezett a hétvégi Ikarus találkozóra

Ma délelőtt megkezdődött és egészen vasárnap délutánig tart a IV.Ferihegyi Ikarus Találkozó. A rendezvényen több mint 90 Ikarus autóbusz sorakozott fel, amelyek csak szorosan egymás mellé parkoltatva fértek el az Aeropark területén. Bár az időjárás nem volt kegyes találkozóhoz szombat délelőtt, ennek ellenére 10 órakor már rengetegen sétálgattak a magyar autóbuszgyártás ikonikus példányai között.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szomszédságában található szabadtéri múzeum területén egyértelmű többségben voltak a 200-as családhoz tartozó Ikarusok, de az Ikarus EAG-okból is látható volt néhány példány. Az előző találkozóval ellentétben idén több külföldi vendég is tiszteletét tette. Jöttek Németországból és Lengyelországból is, sőt a találkozó legfontosabb premierje egy német Ikarus 180-ashoz köthető, amely először volt látható Magyarországon.

A piros-fehér fényezésű autóbusz annyira friss, hogy szeptember elején mutatták be a németországi Chemnitz-ben. A 180-as megújulásáról már korábban beszámoltunk, de álmainkban sem gondoltuk volna, hogy ez a gyönyörűen felújított autóbusz rövid időn belül hazánkban is látható lesz. A kétjatós, helyközi kivitelű jármű eredetileg 1971-ben állt forgalomba Berlinben, ahol hét éven át közlekedett. Ezután tulajdonost cserélt és mobil oktatóbuszként használták 1988-ig, de kicsivel később a berlini közlekedési vállalat (BVG) visszavásárolta azzal céllal, hogy felújítsa. Ez azonban elmaradt és a Finta László által megálmodott autóbuszra a lassú halál várt.

Az erősen korrodálódott autóbusz végül úgy menekülhetett meg, hogy a cseh-német határ mellett található chemnitzi Straßenbahnmuseum ( Városi Villamos Múzeum) megvásárolta, hogy oldtimerként felújítsa. A jármű megmentésével kapcsolatos munka 2020 őszén kezdődhetett el. A felújítás első fázisában először teljesen elemeire kellett szedni a buszt, hogy rendbe tudják tenni az erősen korrodálódott karosszériát. Ezt követően már folytatódhatott a jármű külső-belső “felöltöztetése”. A végeredmény önmagáért beszél, a 180.22-es úgy néz ki, mintha csak most gurult volna ki a gyárból. A németek nagyon vigyáznak rá, az Aeroparkban csak a harmadik ajtónál lehet “beukkantani” az autóbusz belsejébe. A látvány, valamint a faroslemezekből és a bőrülésekből jövő illat semmihez sem hasonlítható élményt nyújt az Ikarus autóbuszok rajongóinak.

Illusztris társaságba került a chemnitzi Ikarus. A német 180.22-es utastere egyszerűen patika. A 180-as volt az Ikarus első sorozatgyártásban készülő csuklós autóbusza. A chemnitzi Ikarus 180.22-es csuklója. A német Ikarus 180.22-es hátulról. A piros-kék fényezésű, teljesen felújított Ikarus 280-asok a 7-es és 173-as vonalán közlekedtek. Ekkor ragadt rájuk a "gyros" becenév. Harmonika ajtós Ikarus 280-as. Egyszerűen gyönyörű! Anno a Kapos Volán újítatta fel ezt az Ikarus 55-öst, de miután a Volánbuszhoz került, ismét kapott egy nagyobb karbantartást. Régió idők MALÉV utasszálítói buszait idézi meg ez a fényezés. Az egyik utolsó tárgyalóbusz (jobb oldalt) is helyet kapott az Aeroparkban. Egy Svédországból hazatért Ikarus 661-es és egy 280-as. Krómmal, vagy anélkül? Ikarus 260&250 Az Aeropark Ikarus 396-osai. Az Ikarus EAG E99-es (bal oldalon) a maga idejében kimagasló komfortot képviselt. Angliai visszatérők: Ikarus 481 (bal oldalon) és Ikarus 480 (jobb oldalon). Az Ikarus 400-as csalából sem volt hiány az Aeroparkban. A jobb oldalon lévő DUC-095-ös rendszámú Ikarus 280-as utólag kapta meg a faceliftet, merthogy erre is lehetőség volt. A Balian Modell 280-asa is ellátogatott a találkozóra ( bal oldalt). Ez a 260-as sokáig a Balaton Volánnál dolgozott Veszprémben. A Volábusz E94-ese és a Kisalföld Volán néhai Ikarus 280-asa közös képen. Gyönyörű Ikarus 256-os, amelynek érdekessége, hogy még mechanikusan nyíló hátsó ajtóval készült. Egykoron az Ikarus a Classic családdal képzelte el a jövőt, ami lényegében a 200-as család faceliftes változata volt ( T-betűvel jelölt példány). Egy magántulajdonú, bolygóajtós Ikarus 260-as. Egy magántulajdonú Ikarus 260-as, amelynek utastere a '80-as évek jellemző színvilágát idézi. A BKV Ikarus 180-asa, amely az ország egyik legrégebbi oldtimer Ikarusnának tekinthető. Visszatérő vendég ez az Ikarus 250 SL tárgyalóbusz, amely idén már Tapolcán is látható volt. A szélvédő sarkában nem véletlenül figyel egy Erich Honecker fotó. Az NDK utolsó vezetője rendelt ilyen tárgyalóbuszos kivitelű Ikarusokat a magyar vállalattól. Idén lengyel vendégek is érkeztek a találkozóra. Ez a 260-as eredetileg az NDK-nak készült. Később hazatért Drezdából és Nyíregyházán, majd Miskolcon szolgált. Ez a legjobb buszműszerfal a világon. Ennél nem kell jobb! A S91-es az Ikarus EAG egyik legsikeresebb típusa volt. A Volánbusz Bikaruszával akár utazni is lehetett a találkozó alkalmával. Egykoron az Ikarus 55-ös hozzátartozott az utcaképhez. Az úgynevezett "bulldog" fülkés Csepelek között alapjárműnek számított a Csepel D 705.30-as nyerges vontató. Egykoron ilyen Ikarus 620-asok szállították az utasokat Budapesten. A BKV Ikarus 60-as autóbusza, amely rendkívül strapabíró jármű volt. Tömve volt busszal az Aeropark.

A IV. Ferihegyi Ikarus Találkozó vasárnap folyatódik. A látogatókat holnap is interaktív tematikus séták várják, amelyeken megismerhetik a magyar járműgyártás történetének egy jelentős szeletét. Az érdeklődők emellett vasárnap is utazhatnak Farosokkal, valamint az emeletes 556-os Bikarusszal. Ezek az autóbuszok menetrend szerint, a ferihegyi történelmi 1-es Terminál, valamint az Aeropark között közlekednek. A részletes menetrend az intézmény honlapján érhető el.