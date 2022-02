Nemrég megkezdődött az odallemezelése annak az Ikarus 180.22-esnek, amin a németországi Güstrowban dolgoznak. Az OmSa GmbH legfrissebb Facebook bejegyzése szerint a készülő oldtimeren nagyon sokat haladtak előre az utóbbi időben. A karosszéria teljesen újjászületett, lényegében az oldalszigetelés és padlózat is készen van. Természetesen így is bőven van még tennivaló rajta, hiszen többek között be kell tenni a gumiágyas ablakokat, az oldalsó farostlemezeket, de hiányzik a plafon, illetve nincsenek még beszerelve az ülések és a kapaszkodók sem. Szóval akad még munka rajta, de most már határozottan hasonlít egy Ikarus 180-asra az újjászülető jármű.

Az Ikarus 180-asok formáját még Finta László alkotta meg, fejlesztéséért pedig Schmiedt Kázmér felelt. Bár az első prototípus már 1961-ben elkészült, sorozatgyártása csak 1968-ban indulhatott meg, mivel a hajtására szolgáló JÁFI-Csepel D 619 típusú dízelmotorok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az Ikarus ezért inkább a Rába-MAN D 2156 dízelmotorok mellett döntött.

A legendás magyar buszgyártó a Szovjetunió és Bulgária mellett a Német Demokratikus Köztársaságba (NDK) is exportált ebből a típusból. Az NDK-ba szánt változatok általában a 180.22 és a 180.35 típusszámot kapták. Ezen példányok sajátossága volt, hogy a csukló mögé négy részből álló harmonika ajtót építettek be. Ezzel szemben a BKV-nak szánt változatok például keskenyebb harmadik ajtóval készültek. A típusból 1963 és 1975 között összesen 7802 darab gördült ki a gyárkapun, ebből 1140 darabot az NDK vásárolt meg. Ezek egyike menekülhet most meg a lelkes német csapatnak köszönhetően.

A 16,5 méter hosszú példány a OmSa weboldala szerint 1971-ben gördült le a gyártósorról és újkorában Berlinben állt forgalomba piros-fehér fényezéssel. Ott egészen 1978-ig közlekedett, majd a Treptow kerületi önkormányzata megvásárolta, hogy mobil oktatóbusszá alakítsa át. Ezt a funkciót egészen 1988-ig látta el, majd kicsivel később a berlini közlekedési vállalat (BVG) visszavásárolta azzal a céllal, hogy felújítsa. Az autóbuszhoz azonban sajnálatos módon évekig nem nyúltak hozzá.

Hosszú álldogálás aztán a cseh-német határ mellett található Chemnitz város villamos múzeumához került azzal a céllal, hogy oldtimer buszt faragjanak belőle. A jármű felújítása tehát érdemlegesen 2020 őszén kezdődhetett el. A felújítás első fázisában először teljesen elemeire kellett szedni a buszt, hogy rendbe tudják tenni az erősen korrodálódott karosszériát.

A felújítás lépései az OmSa weboldalán követhetők nyomon, ahol egyébként több videó is megtalálható az ex-berlini Ikarus 180.22-es csuklós busz újjászületésével kapcsolatban. Emellett készítettek egy külön Facebook oldalt is a chemnitzi Ikarusnak, ami szintén rendszeresen frissül képekkel és egyéb információkkal.