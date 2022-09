A döntőben 10 hivatásos teherautósofőr mérhette össze tudását a Drivingcamp zsámbéki vezetéstechnikai pályáján. A megmérettetés legjobbjának a 34 éves Kinczel Raimund bizonyult, aki nemcsak az aranyéremért járó 2 millió forintot, hanem az 2022-es év legjobb kamionsofőrjének járó elismerést is átvehette. Ráadásul jövőre a szakma egyik legrangosabb nemzetközi megmérettetésén, a DAF Driver Challenge sofőrversenyén képviselheti majd Magyarországot Luxemburgban.

A győztes – nem meglepő módon – imád vezetni és a kamionos szakma iránt is elhivatottságot érez. “Édesapám és munkaadóm, Kinczel Ferenc egyéni vállalkozó is kamionos, valószínűleg neki köszönhetem a szakma szeretetét. Elvégeztem az egyetemet is, közgazdász diplomám van, de mégsem dolgoztam ilyen munkakörben. Egyszerűen imádok vezetni, már 13 éve sofőrködöm, ennél jobb munkát el sem tudok képzelni” – jegyezte meg a verseny után Raimund, aki azt is elárulta, hogy egy-egy különlegesebb feladat miatt kellett külön készülnie a versenyre.

Az „5 tengelyen biztos kézzel” elnevezésű verseny győztese szerint a döntőben a szimulált baleseti helyszín volt a legnehezebb feladat. „Bár egyszer mindenki megtanulja, a gyakorlatban nem könnyű a pontos eljárást követni. Ezután a bóják kerülgetése és a manőverezés csúszós modulokon szinte már meg sem kottyant. Bár tény, hogy néha csak centiken múlt a dolog. Az idei egyik fő téma az üzemanyagtakarékosság volt, amit én is nagyon fontosnak tartok”– tette hozzá Raimund.

További díjazottak A dobogó második fokára Dzsupin Dávid állhatott fel, a CSV Logistik Kft. tehergépkocsi-vezetője, aki egy 100.000 Ft értékű ajándékcsomagot vehetett át. A harmadik helyre Szemenyei Zoltán, a Szemi Autós-motoros Iskola munkatársa léphetett fel, akit pedig egy 50.000 Ft értékű ajándékcsomaggal gazdagodott. A 29 éves Dzsupán Dávid a legfiatalabb döntősnek járó különdíjat vehette át, míg Pethe Miklós a “legkiválóbb elméleti tudással rendelkező magyar kamionsofőr” lett. Előbbi a CSV Logistik Kft., utóbbi pedig az Agroman-Gép Kft. gépkocsivezetője. A tizedik alkalommal lebonyolított “5 tengelyen biztos kézzel” elnevezésű verseny ezúttal is a NiT Hungary, az ORFK-OBB, valamint a DAF Hungary közös együttműködésében valósult meg.

Azt gondolná az ember, hogy az üzemanyag-takarékosság terén már nem lehet hová fejlődni és mind a technika, mind a sofőr a szőnyeg szélén áll a lehetőségre áll rendelkezéseket illetően. A verseny egyik szervezője, a Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) ugyanakkor nemrég végrehajtott egy erre a kérdésre fókuszáló kísérletsorozatot.

“Az optimális sebesség megválasztásával, a hirtelen fékezések elkerülésével és előrelátó tervezéssel történő vezetés akár járművenként 3-5% százalék megtakarítást is jelenthet az átlaghoz képest. Itthoni tankolással egy kamion nagyjából 13 000 kilométert fut havonta, így technikásabb vezetéssel akár 110 000 forinttal kellene kevesebbet tankolni járművenként. Ha figyelembe vesszük, hogy jelenleg Magyarországon hatvanezer kamion üzemel, amelyek legnagyobb része nemzetközi fuvarokat teljesít, ezek összeadva 80 milliárdos megtakarítást érhetnénk el, kizárólag a sofőr vezetési technikáján történő változtatással” – mondta Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára

A szervezet első embere hozzátette, hogy az „5 tengelyen biztos kézzel” elnevezésű versenyen szándékosan olyan közúti feladatokat is kaptak az indulók, ahol a jármű által mért fogyasztási és vezetési értékeket – így a fékhasználat hatékonyságát és az előrelátó vezetési stílust – is pontozták.