A német konszern több fejlesztéssel sem várta meg az őszi kiállítást, hanem már jóval korábban bemutatta a második generációs digitális visszapillantóját, az Actros L-t, valamint a felfrissített OM 471-es dízelmotort. Ezeket a fejlesztéseket Hannover előtt a Vezessnek is lehetősége nyílt kipróbálni egy nemzetközi menetpróba keretében. Mégsem érkezett üres kézzel Hannoverbe a stuttgarti központú cég, mivel több újdonságot most először láthatott a nagyközönség.

Actros Edition 3

A limitált szériás Actros kifejezetten nagy sikernek örvend. Éppen ezért nem csoda, ha a Mercedes-Benz már sorban a 3. változatról ránthatta le a leplet. A szériagyártású Actros-tól legalább 30 ponton eltérő limitált szériás példányból eddig több mint 400 darab készült az elmúlt években. A legújabb kiadás kifejezetten elegáns külsőt és exkluzív, prémium utasteret kapott. A gyári sajtóképeken egy világoskék (fent), valamint egy ezüstszürke (lent) fényezésű változat látható. Mindenki döntse el magának, hogy melyik a dögösebb, de azt hiszem a Merci szakembereinek ismét sikerült egyedit alkotniuk!

Az Actros Limited Edition 3 fülkéje kimagasló komfortot és praktikus környezetet nyújt a gépjárművezető számára. A modellváltozatot kifejezetten az egykezes fuvarokra tervezték, mivel mindössze egy darab ágy található benne. Ez pedig lényegében egy felhajtható felső ágy, mivel az alsó fekvőalkalmatosság helyére beépítettek egy fotelszerű, úgynevezett SoloStar ülést, ennek köszönhetően pedig jóval nagyobb lábteret hoztak létre az utasülés előtt. A megoldásnak köszönhetően egy olyan pihenősarok jött létre a fülkében, ahol a sofőr kényelmesen kinyújtóztathatja magát akkor, ha éppen a pihenő idejét tölti. Sőt, akár kényelmesen meg is vacsorázhat ezen a részen, mivel a fotel mellett egy evőeszköztartóval ellátott felhajtható asztalka is helyet kapott.

Az Actros Edition 3-at a legújabb Mercedes-Benz fejlesztésekkel vértezték fel, ennek megfelelően a műszerfala teljesen digitális, emellett a hagyományos helyett digitális visszapillantóval vértezték fel. Az igényes megjelenés érdekében az ezüstszürke fényezésű változat fülkéjében olyan borításokat alkalmaztak, amelyeket nem lehet látni egy hétköznapi nyerges vontatóban. A műszerfal, illetve az ajtók ablakkereteit nappa bőrrel látták el, a műszerfal alján pedig karbonszálas erősítésű szénfekete burkolatokat használtak.

Az üléseket és a kormánykereket ugyancsak bőrrel vonták be, az összképet pedig a bézs színű padló kárpitozás, valamint az ugyancsak bézs színű hátfali kárpit, továbbá a LED-es belső hangulatvilágítás teszi teljessé. Az Actors Limited kettő, illetve háromtengelyes változatokban BigSpace vagy GigaSpace fülkékkel rendelhető meg. Hajtásáról 15,6 literes OM 473-as dízelmotor gondoskodik, de akár az új harmadik generációs OM 471-es blokkal is megrendelhető.

Actros F Plus

Az Actros F 2021 januárjában mutatkozott be és jelenleg dobozos, konténerszállítós, valamint silós felépítménnyel érhető el a Merci kínálatában. A stuttgarti székhelyű márka Hannoverben bemutatta ennek a modellváltozatnak a felfrissített példányát, az Actros F Plus-t, amely jobb üléspozícióval, az Actros L-ből származó kormányoszloppal, valamint második generációs Mirror Cammel készül.

Ennél a modellváltozatnál az alapfelszereltség része a teljesen digitális műszerfal, valamint az előrelátó hajtáslánc vezérlés (PPC). Az Actros F Plus StreamSpace, vagy BigSpace fülkékkel készülhet, amelyek egyaránt 2,5 méter szélesek, belső magasságuk pedig eléri a 120 centimétert ( a motorsátortól) mérve. A modellváltozat hajtásáról a legújabb, harmadik generációs OM 471-es motorok gondoskodnak, a sofőrök munkáját pedig olyan fejlesztések segítik, mint az ötödik generációs vészfékasszisztens (ABA 5), vagy a sávtartó asszisztens. Extraként pedig a holttérfigyelő rendszer (Sideguard Assist) is kérhető az Actros F Plushoz.

eActros LongHaul

A Daimler hannoveri standjának középpontjában két nyerges vontató kapott helyet. Az egyik a Mercedes-Benz eActros LongHaul nyerges volt, amely különleges, a márkától eddig szokatlan színvilágban mutatkozott meg a nemzetközi sajtó képviselői előtt. A főegységek – így például a fülke és az alváz – tekintetében az újdonság nem különbözik érdemlegesen a szériagyártásban készülő távolsági áruszállításra fejlesztett Actros-tól. A hajtását tekintve azonban teljes egészében új irányt képvisel. Az eActros LongHaul hajtásáról egy két darab kerékagymotorral ellátott e-tengely gondoskodik, amely 600 kW-os csúcsteljesítmény és 400 kW-os állandó teljesítmény leadására képes.

A kerékagymotorok a 600 kWh összteljesítményű lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátor csomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. A jármű akkumulátorait mindössze 30 perc alatt lehet feltölteni 20 százalékról 80 százalékosra, egy megawatt teljesítményű töltővel. Ilyenekből azonban még egyelőre nem sok van, de a Daimler, a Traton-csoport, valamint a Volvo Trucks közösen dolgozik egy nagy lefedettséget biztosító európai töltőhálózaton (MCS), ahol extra nagy teljesítményű töltőkkel lehetne feltölteni az elektromos kamionokat.

Ugyan az eActros LongHaul egy feltöltéssel 500 kilométert tud megtenni, de a sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a Mercedes-Benz a pótkocsik és fépótkocsik gyártásával foglalkozó Kronével közösen dolgozik azon, hogy olyan eTrailerekkel közlekedhessenek ezek a nyergesek, amelyekkel akár 800 kilométeresre lehetne növelni a hatótávjukat. Ez ugyanakkor nem valami aerodinamikai hókuszpókuszt jelent, hanem sokkal több annál. A tervek szerint a szériagyártású félpótkocsikat is ellátnák e-tengelyekkel, valamint kiegészítő akkumulátorokkal.

A Merci újdonsága ugyanakkor nemcsak ezért figyelemreméltó, hanem azért is, mert jelentős, mintegy 1,2 millió kilométeres futásteljesítményre tervezték. Bárhogyan is alakul a jövő, annyi bizonyos, hogy az eActros LongHaul már most felkeltette a szakma érdeklődését, az újdonság ugyanis elnyerte a 2023-as Teherautó Innovációs Nagydíjat, amelyet az IToY 25 újságíróból álló zsűrije ítélt oda az eActros LongHaulnak.

Kis eActros

A Daimler Hannoverben egy másik eActros nyergest is bemutatott. Ezt azonban regionális áruszállításra tervezték és alapvetően a háromtengelyes, disztribúciós árufuvarozásra szánt változatból került kifejlesztésre. A jármű hajtásáról ennek megfelelően két darab, folyadékhűtéses villanymotor gondoskodik, amelyek együttesen 330 kW (449 LE) folyamatos és 400 kW (544 LE) csúcsteljesítményt nyújtanak. Az elektromotorok három darab, 336 kWh összkapacitású, CATL-cellás, lítiumionos akkumulátorcsomagból nyerik a működéshez szükséges energiát. A 4×2-es hajtásképletű eActros nyerges energiatároló egysége mindössze egy óra alatt 80 százalékosra tölthető 160 kW-os egyenáramú (DC) töltő segítségével. Vagyis egy rövidebb pihenő után már hadra fogható.

eCanter

A Dailmler standján a limitált szériás Actros, valamint az elektromos Actrosoktól egy kissé távolabb kapott helyet a konszern másik attrakciója, a megújult Mitsubishi Fuso eCanter kisteherautó, amelyből eddig 450 darab gördült le a gyártósorról a 2017-es bemutatása óta. Ez nem olyan tetemes mennyiség, ezért indokolt volt a megújulás. A japán-német kooperációban készülő elektromos teherautó a korábbinál jóval több felhasználói igényt tud kielégíteni.

Míg az előző széria csak egyféle tengelytávval készült addig most már a leendő üzemeltetők hatféle tengelytávolság közül választhatnak a 2500 mm és a 4750 mm-res intervallum között. Ennek megfelelően pedig az eCanter minimum 4,25 tonnás kivitelben készülhet, míg a skála másik végét a 8,55 tonnás össztömegű változat jelenti. Az eCanter teherbírása viszont nem haladhatja meg az öt tonnát, vagyis továbbra is inkább a könnyű teherbírású városi teherautók szegmensében versenyez a vásárlókért. Az eCanter immáron megújult homlokfallal készül, hajtásáról pedig 110 kw-os, vagy 129 kW-os villanymotor gondoskodik. A jármű háromféle hatótávval érhető el: a 41 kWh-os 70 kilométert, a 83 kWh-os 140 kilométert, míg a 124 kWh-os 200 kilométert tud megtenni egyetlen feltöltéssel. A lítiumion-vasfoszfát (LFP) technológiájú akkumulátorok töltését pedig 11 és 22 kW teljesítményű AC-töltővel hat óra alatt, 104 kW-os DC-töltővel pedig 36-75 perc alatt lehet abszolválni.

A felsorolt újdonságok mellett a Mercedes-Benz a hidrogéncellás Actrost is kiállította, azonban erről a járműről a konszern korábban már lerántotta a leplet. Mindent összevetve tehát a német márka a fejlesztések terén tovább halad az elektromos teherautók kínálatának bővítése terén, de közben nem engedi el az olyan nagy sikerű típusok fejlesztését sem, mint például a dízelmotorral szerelt, távolsági vagy regionális áruszállításra szánt Actros.