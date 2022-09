Új dízelmotort mutatott be az oroszlános márka

Az MAN legfrissebb újdonságairól és az iparágat érintő jelenlegi kihívásokról Alexander Vlaskamp, a vállalat vezérigazgatója tartott hétfőn osztályfőnöki órát a sajtó képviselői számára. Az oroszlános márka első embere őszinte és kendőzetlen betekintést nyújtott a haszonjármű szegmenst jelenleg formáló trendekbe. „Az iparágunk elképesztő sebességgel változik. Az MAN a története során a legnagyobb technológiai kihívással néz szembe. Ezt a változást háromféle megatrend mozgatja, a digitalizáció, a zéró károsanyag-kibocsátás és az önvezetés. Mi mindhárom területen érdekeltek vagyunk” – árulta el Vlaskamp, utalva ezáltal az önvezető MAN TGX kamion sikerére, amely két évvel ezelőtt állt forgalomba.

A három megatrend közül mégis talán egyik legfajsúlyosabb kérdés az elektromos teherautók megjelenése. „A klíma semleges mobilitásra való átállás egyre gyorsabb ütemben zajlik az autóiparban. Biztosak vagyunk abban, hogy a teherautó ipar követni fogja az autóipart ebben a folyamatban. Ennek két oka van, az egyik a szabályozói oldalról érkező elvárás, a másik pedig a teljes birtoklási költség. Utóbbi terén az a meglátásunk, hogy az elektromos teherautó teljes birtoklási költsége (TCO) jóval alacsonyabbá válthat a dízelénél az évtized második felére” – hangsúlyozta Vlaskamp. Ha ez a jóslat beteljesedik, akkor a dízel kamionok valószínűleg eltűnhetnek az utakról.

Hidrogén vs. akkumulátoros

Az MAN első embere kiemelte, hogy jelenleg az elektromos hajtás az egyik legenergiahatékonyabb és legversenyképesebb megoldás az elérhető alternatív hajtásláncok között a haszonjárművek szempontjából. Véleménye szerint bár manapság a szakmai körökben egyre többször kerül szóba a hidrogén, arról nem szabad megfeledkezni, hogy a hidrogén előállításához rengeteg energiára van szükség. Az úgynevezett “zöld hidrogén” meglátása szerint pedig még annyira drága, hogy sokáig nem teszi lehetővé a dízelnél kedvezőbb TCO elérését. „A rendelkezésre álló számítások azt mutatják, hogy a hidrogénhajtás teljes birtoklási költsége csak 2030-35-re lehet kisebb a dízelénél. Éppen ezért fókuszálunk jelenleg most az akkumulátor-technológás teherautókra. A következő években leginkább ilyen típusok megjelenésére számíthatunk” – emelte ki az MAN Truck&Bus vezérigazgatója.

Az MAN első embere szerint egyébként is egyre jobban nő az igény az elektromos teherautókra, éppen ezért gőzerővel dolgoznak az akkumulátor-technológiás haszonjárművek fejlesztésén. Igaz, a bajor gyártó nem ma kezdte felfedezni az e-hajtásláncokban rejlő lehetőségeket. Évekkel ezelőtt az MAN elkészítette a TGM elektromos változatát, amelyből azóta félszáz darab készült el. A tesztpéldányok összesen 1,5 millió kilométert teljesítettek, tehát az MAN jelentős tapasztalatra tett szert, amit fel tud használni az e-teherautók fejlesztése terén. Az oroszlános márka az e-autóbuszok terén is a villanyosítás felé vette az irányt. „Egészen mostanáig már 350 darab Lion”s City E autóbuszt szállítottunk le a megrendelőknek, emellett további 1300 darab legyártására érkeztek be hozzánk megrendelések. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szegmens, ahol az e-mobilitás ugrásszerű növekedésre számíthatunk a következő években” – árulta el Vlaskamp.

Elektromos és önvezető kamionok

Az MAN sajtótájékoztatóján Alexander Vlaskamp végig egy távolsági áruszállításra fejlesztett nyerges vontató mellett állt. Nem véletlenül, hiszen ez első ízben Hannoverben mutatkozhatott be a nagyközönség számára. Az eTGX a dízelével azonos fülkével készül, azonban ez már teljes mértékben elektromos. A gyár tájékoztatása szerint egy nap 600-800 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, később pedig akár napi 1000 kilométert is ki lehet belőle hozni.

A Hannoverben kiállított példány még nem a sorozatgyártásra szánt változat, de segít elképzelni, milyen lehet majd az a példány, amelyet 2024-ben vehetnek át az első üzemeltetők. Könnyen lehet azonban, hogy az önvezető TGX megelőzi az elektromos variánst. Az MAN ugyanis bejelentette, hogy az ATLAS-L4-projekt keretében 2024 közepén forgalomba állhatnak az első szériában készülő önvezető kamionok, amelyek elsősorban a logisztikai terminálok közötti konténerszállításból vehetik ki majd a részüket. Ennek köszönhetően ezek lehetnek az első önvezető kamionok a német autópályákon. Üzemeltetésüket várhatóan a Deutsche Bahn fogja végezni.

Vadonatúj eTGE-k

Az MAN eTGE egészen mostanáig nem volt rendelhető speciális felépítményekkel. A bajor gyártó úgy látszik változtatni kívánt ezen, ezért Hannoverben bemutatott egy speciális, dobozos felépítményű változatot, ami egy az egyben a Renault Master Luton változatával versenyezhet a vásárlók kegyeiért. A kétszemélyes kabin mögötti könnyűszerkezetes, merev oldalfalú felépítmény 3465 mm hosszú, 2030 mm széles és 2150 mm magas. Érdekesség, hogy 15 köbméteres raktérbe közvetlenül az eTGE fülkéjéből is be lehet lépni, de az áruk ki-be pakolására értelemszerűen leginkább a jármű hátulján lévő ajtó szolgál. A dobozos eTGE hajtásáról változatlan technika, vagyis egy 136 lóerős és 290 Nm-res villanymotor gondoskodik. A jármű egy feltöltéssel 110-115 kilométert képes megtenni, vagyis inkább városi áruszállításra használható.

A TGE széleskörű felhasználhatóságát jól tükrözi, hogy akár mobil motorszervizt is lehet belőle csinálni. Valószínűleg nem ez lesz a legelterjedtebb verzió, ennek ellenére mindenképpen figyelemre méltó darab, ami biztosan felkelti a motorversenyekben érdekelt csapatok figyelmét. Az MAN egy 4×4-es, Individual Lion’s TGE 3.180-ast mutatott be, amiben egy szemet gyönyörködtető Ducati is helyet kapott. A motort természetesen nem kézzel kell a TGE-be tenni, erre a célra ugyanis egy speciális, kihúzható rámpa áll rendelkezésre. A biztonságos szállítás érdekében pedig a Ducati spaniferek segítségével könnyedén a padlóhoz rögzíthető. A szervizkocsi hajtásáról 2.0 literes, 177 lóerős és 410 Nm nyomatékot kínáló dízelmotor gondoskodik, amelyhez 8 sebességes automataváltó csatlakozik.

Új családtagok a Lion’s kínálatban

Az MAN 2020-ban mutatta meg megújult nehéz kategóriás teherautó kínálatát. Az első MAN TGX Individual Lion S kivitelről pedig tavaly rántották le a leplet. A müncheni székhelyű gyártó háza táján most elérkezettnek látták az időt, hogy a távolsági áruszállításra szánt példányokon kívül más nehéz kategóriás teherautókat is meg lehessen rendelni Individual Lion S csomagban. A kínálat idén egy TGS 41.520 (8×4) dömperrel, valamint egy TGS 26.520 (6×6) teherautóval bővült. Előbbi fekete, utóbbi pedig grafitszürke fényezéssel gördült le a gyártósorról. Mindkét teherautó külsejét az Individual Lion S-nél megszokott piros csíkok, fekete felnik, illetve kiegészítő lámpák teszik sportosabbá. Ezek a színek az utastérben is tetten érhetők: piros cérnavarrás köszön vissza a vezetőülésről, illetve a kormánykerékről, de ugyanilyen színben virítanak a légbeömlők keretei is. A sportos megjelenéshez kifejezetten jól passzol a digitális visszapillantó, amelyek belső kijelzőit az A-oszlopokon helyezték el.

Az Indivudal Lion S harmadik újdonsága egy tűzpiros TGX 18.640 típusú nyerges vontató, amelynek megjelenését kiegészítő felső lámpasorral, rozsdamentes keréktárcsákkal, zongoralakkfekete külső napellenzővel, valamint piros lamellákkal ellátott hűtőmaszkkal dobták fel. Az újdonság a szokásosnál nagyobb komfortot kínál a sofőrök számára. A felső ágy helyét ugyanis egy kiegészítő szekrénysor vette át, amelynek közepében egy mikrohullámú sütő, valamint egy kávéfőző is helyet kapott. A külsőhöz illően a belső tér sem kevésbé exkluzív: a bőrborítású ülések fejtámláját piros oroszlánok díszítik és ezzel összhangban a biztonsági öv is piros színű. A MAN totemállata a padlószőnyegről is visszaköszön, a fülke bal és jobb oldali ajtó küszöbjét pedig MAN felirat díszíti. Kétség nem fér hozzá, ezt a távolsági nyerges valószínűleg bárki elfogadná.

Megújult D26-os motor

Bár a jövőt az MAN is az elektromos hajtásban látja, a vállalat szerint a belső égésű motorokra még egy darabig biztosan szükség lesz. Éppen ezért minél gazdaságosabbá kell tenni őket, hiszen az üzemeltetők számára egyáltalán nem mindegy mennyit fogyasztanak, főleg a jelenlegi gázolajárak mellett. Az MAN éppen ezért bemutatta a megújult D26-os dízelmotort, amely 50 Nm-rel nagyobb nyomatékot, valamint 10 lóerővel nagyobb teljesítményt kínál az elődhöz képest. A vállalat számításai szerint ez a motor 3%-kal kevesebb gázolajjal is beéri, illetve nem csak a távolsági áruszállítás, hanem az építőipari felhasználási igényeket is ki tudja elégíteni. A megújult motorcsaládot egy D2676 LF típusú, hathengeres, 520 lóerős, Euro VIe károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő blokk képviselte, amely 2650 Nm-res nyomatékot ad le 930-1350 percenkénti fordulatszám mellett.

Az MAN újdonság csomagja ugyanakkor ezzel még nem ért véget, mivel a vállalat két fontos lépést is bejelentett. Az egyik, hogy a TGX és a TGM olyan vezetéstámogató rendszerekkel gazdagodott, mint például a kanyarodást- (TA), illetve a sávváltást segítő asszisztens (LCS), valamint az aktív sávtartó asszisztens (LCCPA). A vállalat emellett bemutatta legújabb alkalmazását, az MAN SimplePay-t, ami sokkal egyszerűbbé és könnyebbé teszi a sofőrök számára a kutakon történő fizetést, emellett biztosítja a flottaüzemeltetők számára az üzemanyagköltségek ellenőrzését és nyomon követését.

Hiszünk benne, hogy csak akkor tudjuk igazán kielégíteni a gépjárművezetők szükségletét, ha hasznos digitális megoldásokat kínálunk, olyanokat, mint például az automatikus fizetés lehetősége a tankolásnál. Csak így tehetjük egyszerűbbé a mindennapi áruszállítást” – jegyezte meg Alexander Vlaskamp.

Az MAN tehát az idei évben leginkább a közúti áruszállításra tette a fókuszt az IAA-n, de a rendezvényen az MAN Lion’s City E megkapta a 2023-as Év Autóbusza díjat, ami fontos elismerése a cég elektromos autóbuszok terén elért eredményeinek.