Kempingbusz magányos sportőrülteknek

90 kW-os (120 LE) villanymotor, 45 kWh kapacitású lítiumion-akkumulátor, 80 kW-os gyorstöltés, akár 285 kilométeres hatótávolság: a Kangoo E-Tech Electric a műfajban versenyképes ajánlatnak számít, a nyújtott tengelytávú L2 kivitel pedig helykínálatával is kényeztet – olyannyira, hogy a Renault tervezői most egy minimalista szálláshelyet rendeztek be az autóban.

Minimalista, amennyiben egy ággyá nyitható fotelen és egy lehajtható asztalon kívül semmi nincs benne, ami funkcionálisan hozzájárulna egy kempingezéshez. Érzelmileg annál intenzívebb a Renault Hippie Caviar Motel tanulmányautó ajánlata, nem utolsósorban a kötetlen vándoréletet sugalló elnevezés miatt.

A tervezők például hossztengelye mentén aszimmetrikusan alakították ki az autót. A vezető oldalán furgon, fémtetővel és lemezelt hátsó ablakkal, az oldalajtó mögött kialakított, sokoldalú fészerszerűséggel.

Az utas oldalán ellenben busz, amelyet nemcsak körben, de még felül is ablak határol: a féloldalas napfénytető jóvoltából egyszerre szállíthatunk a tetőn sporteszközöket és gyönyörködhetünk a csillagokban az ágyunkból. A térérzetet a vezető mögötti keskeny tükörfal javítja.

A hátsó ajtószárnyak fölé ponyvát feszítve anélkül gondoskodhatunk a friss levegőről, hogy az eső vagy az intenzív napsütés miatt kellene aggódnunk. Ugyanitt űrhajóspaplan-kárpittal burkolt ülősarkot találunk; ugyanez a fémszínű szövet borítja az első két ülés középrészét.

A belső teret magától értetődő módon újrahasznosított vagy fenntartható forrásból származó alapanyagokból építették fel: a felületeket parafa borítja, a polcok és a padló pedig használt abroncsokból készült.