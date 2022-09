Európában tavaly 10 százalékos volt a kamionsofőr-hiány, ami első hallásra nem tűnik jelentősnek, de ez legalább 425 ezer betöltetlen álláshelyet jelent – derül ki a Nemzetközi Közúti Fuvarozók Szövetségének (IRU) legfrissebb kutatásából. Az iparági elemzés érdekében mintegy 15 országból, mintegy 744 közúti fuvarozással foglalkozó céget kérdeztek meg. A riport nemcsak a nyugat-európai, hanem a kelet-közép-európai országok helyzetét is vizsgálta, de skandináv adatok alig, vagy bizonyos téren egyáltalán nem kerültek be az elemzésbe.

Európában jelenleg hárommillió hivatásos kamionsofőr és hétmillió nehézkategóriás teherautó van. Az iparág éves szinten mintegy 16 milliárd tonnányi árut hoz mozgásba a felrakó- és a lerakóhely között, közúton. Ahogy minden szegmenst, úgy a közúti áruszállítást is negatívan érintette a 2020-as covid helyzet, amelynek következtében a fuvarozók bevételei 6,8 százalékkal csökkentek. A 2021-es évben viszont már magára talált az iparág, így 2021-re átlagosan 2,4%-kal nőttek a bevételeik. Az IRU kutatása szerint az idei évben viszont csekély, 0,4 százalékos bevétel csökkenést könyvelhetnek el a fuvarozók. Mindez annak fényében nem is meglepő, hogy az EU számtalan olyan szankciót fogadott el Oroszországgal szemben, amelyek a nemzetközi áruszállításra is hatással voltak.

A kamionsofőr hiánnyal kapcsolatban az IRU egészen pontosan 14 országból – Magyarországról, Romániából, Lengyelországból, Litvániából, Németországból, Franciaországból, Hollandiából, Belgiumból, Spanyolországól, Portugáliából, Olaszországból, Nagy-Britanniából, Dániából és Norvégiából – kapott adatokat. Eszerint térségünkben a legnagyobb hiány a kamionsofőrökből Lengyelországban van, de Romániában is komolynak mondható ez a probléma. A lengyeleknél 57-80 ezer, a románoknál pedig 71 ezer kamionsofőr hiányzik a munkaerőpiacról. Ez 11 és 19 százalékos hiányt jelent, nálunk pedig 5,8%-os a kamionsofőr-hiány (pontos számadatot nem közölt az IRU hazánkkal kapcsolatban). A vizsgált országok közül egyént a magyar adat a legalacsonyabb és “előzi” Norvégiát (6,8%), illetve Hollandiát (7%).

Az IRU előrejelzése szerint az európai kamionsofőr-hiány idén 14%-ra nőhet. Az elemzés ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a munkanélküliek száma Európában 15 millió főre tehető. Vagyis a 380-425 ezer fős kamionsofőr-hiány számtani értelemben viszonylag gyorsan kezelhető lenne. Nemcsak a munkaerőhiány, hanem az is problémát jelent, hogy kevés fiatal számára tudják vonzóvá tenni ezt a pályát. Idehaza a 25 év alatti sofőrök aránya mindössze 5,9%-os szemben a román (9,6%) és a lengyel (6,2%) helyzettel. Ezen a téren Hollandia mondható a legsikeresebbnek, ahol 13%-os a 25 év alatti sofőrök aránya. Általános trend Európában, hogy az 55 év feletti kamionsofőrök 34%-ot, a 25-55 év közötti gépjárművezetők 59%-ot, míg a 25 év alatti fiatalok csak 7%-ot képviselnek az aktív kamionsofőrök közösségében.

A kutatás azt is vizsgálta, hogy melyek azok a legfőbb problémák, amelyek miatt a közúti fuvarozók nem találnak munkaerőt. Szinte egyöntetűen a válaszadó cégek a fiatalok- valamint a képzett, hivatásos gépjárművezetők hiányát nevezte meg elsődleges problémának. Sokan jelezték még, hogy általánosságban a társadalom megítélése negatív ezzel a szakmával kapcsolatban, illetve fuvarozók szerint a nők számára nehezen lehet vonzóvá tenni ezt a szakmát.