Szerdán a Volánbusz népligeti buszpályaudvarán mutatkozott be a Credobus Econell 12 típusú autóbusz legújabb, második generációs változata. A 2011 óta készülő modellt alapjaiban gondolta újra a mosonmagyaróvári Kravtex. Ennek köszönhetően jóval többről van szó, mint pusztán egy faceliftről. Az Econell 12 Next névre keresztelt újdonság 12 230 mm hosszú és 2550 széles önhordó karosszériával rendelkezik. Bár továbbra is a szokásosnál kisebb, 19,5 colos átmérőjű Continental gumiabroncsokkal készül, az első tengelynél lévő túlnyúlást megnövelték, így a korábbihoz képest nagyobb vezetőfülke áll rendelkezésre benne.

Az utasok le- és felszállását két darab kétszárnyú ajtó biztosítja. A második ajtóval szemben egy ülések nélküli területet alakítottak ki a babakocsival illetve a kerekesszékkel közlekedők számára. Ez a rész, az ajtók előtti terület, valamint a közlekedőfolyosó teljes mértékben alacsony padlós. Az ülések jelentős része viszont dobogóra került. Ennek ellenére akadnak olyan üléspárok is, amelyek fellépő nélkül közelíthetők meg.

Az Econell 12 Next utasterében 43 darab magas háttámlájú, vastag ülőpárnával rendelkező ülés áll rendelkezésre. A komfortos utazás érdekében az autóbuszt antivirális légkondicionálóval, ultra széles utastájékoztató monitorral, valamint USB-töltőkkel is felszerelték, így a fedélzeten utazók menet közben is tölthetik elektromos kütyüjeiket. A kellemes atmoszféra megteremtése érdekében pedig az utastérben főként világos árnyalatokat alkalmaztak, ennek megfelelően a Bursa Create 80 típusú ülések sárga mintákat és szegélyeket kaptak, de a kapaszkodók, valamint az ablakok feletti borítólemezek is sárga színben pompáznak.

Az autóbusz teljes mértékben új, VDO-műszerfallal látták el, amelyben a központi szerep egy teljesen digitális műszeregységre hárul. Ez a multikormány segítségével vezérelhető, ami szintén újdonságnak tekinthető az Econell esetében. A tervezők arra is figyeltek, hogy a korábbinál nagyobb tárolókapacitás álljon a gépjárművezető részére. A jármű hajtását illetően a Kravtex maradt a jól bevált bázisnál. Ennek megfelelően az Econell 12 hajtásáról VIe károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő FPT (Fiat Powertrain Technologies) gyártmányú dízelmotor gondoskodik, amelyhez ZF Ecolife automataváltó csatlakozik. A sofőr munkáját olyan fejlesztések segítik, mint az újgenerációs EBS 3.3-as vészfékasszisztens, valamint az automatikus rögzítőfék.

Járműipari innovációval az energiaválság ellen A hazai K+F+I kompetenciákat és gyártási kultúrát demonstráló, megjelenésében és műszaki tartalmában egyaránt előremutató Credobus Econell 12 Next jelképe annak, hogy Magyarország a hazai járműipari innováción keresztül is kész reagálni a globális energetikai kihívásokra. A 19,5” kerékrendszerű, optimalizált vázszerkezettel és főegységekkel készülő, ultrakönnyű konstrukciójú busz saját tömege minimum 1,5 tonnával alacsonyabb a piaci átlagnál. A jármű ezért páratlan módon évente több mint 4.000 liter üzemanyagot takarít meg, és mintegy 10 tonna CO2-kibocsátástól mentesíti a légkört. A tömegcsökkentéssel az aktuális üzemanyagárak mellett buszonként évente 2- 2,5 millió forint közvetlen megtakarítás érhető el.

Az Econell Next modellcsalád első jövevénye tavaly mutatkozott be egy 18 méteres csuklós személyében. Idén pedig tehát egy 12,2 méter hosszú változattal folytatódott típuscsalád bővítése. Bár a modellcsaládot jelenleg elővárosi közlekedésre szánt változatok teszik ki, mind a szóló, mind pedig a csuklós elkészíthető városi kivitelben (2,3 és 4 ajtós elrendezésben). A Kravtex bízik abban, hogy az újdonság is legalább olyan népszerű lesz, mint a 2011-ben bemutatott első generációs Econell, amelyből legalább 1300 darabot gyártottak döntően a Volánbusz részére.

A magyar gyártó ezután sem szeretné behúzni a kéziféket a fejlesztések terén, ugyanis 2023-24-ben akkumulátor-technológiás, illetve hidrogéncellás variánsokkal bővülhet a típuscsalád. Az új, még fejlesztés alatt lévő változatok ugyancsak 19,5 colos átmérőjű kerekekkel fognak készülni.