Eggyé válhatsz a természettel ebben a lakóautóban

A német Crosscamp viszonylag fiatal szereplő a kempingbuszok piacán, ugyanakkor anyavállalata, a Hymer révén több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a lakóautók építése terén.

A cég specialitása a PSA (ma már Stellantis) kompakt buszaiból, a Toyota Proace Versóból, Opel Zafira Life-ból épített kempingbusz. Első körben a dízel variánsokhoz nyúltak, most azonban elkészült az elektromos verzió is – ez létezik Toyotából és Opelből is, itt most az Opelt mutatjuk be, de a kettő 100%-ban ugyanaz.

Út közben ugyanazt tudja az átépített modell, mint a Stellantis bármely elektromos kisbusza: akár 322 kilométeres hatótávolság, 100 kW-ról 48 perc alatt 80%-ra tölthető, 75 kWh-s akkumulátor, 136 lóerős, 230 Nm-es villanymotor, 130 km/órás, leszabályozott végsebesség. Nincs károsanyag-kibocsátás, nincs motorzaj.

A Crosscamp Flex (mert ez a neve az egyelőre csak prototípusként létező járműnek) egy második akkumulátort is kapott, igaz, az jóval kisebb: a 95 amperórás egységről a fedélzeti fogyasztók – a világítás, a hűtődoboz és az elektronikus készülékeket töltő USB-aljzatok – táplálhatók.

Emellett az első ülések 180 fokban hátraforgathatók, van teakonyha, mosogató, gázrezsó és konyhaszekrény is. Van ivóvíz- és szürkevíz-tartály – mivel azonban vizesblokk nem fér el ekkora alapterületen, szennyvíz nem keletkezik a fedélzeten.

Fürödni nem tudunk az elektromos kempingbuszban, aludni viszont akár négyen is: ketten az átalakított üléseken, ketten a felnyitható tető alatt.

A tervek szerint már 2023-tól kapható lesz az emissziómentes lakójármű, később pedig Crosscamp Lite kivitelben is kínálják majd: ez a Crosscamp bútorzat nélküli, kihúzható főzőegységgel felszerelt kétszemélyes változata.